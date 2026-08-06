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Borsa İstanbul açıldı 06 Ağustos Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

06 Ağustos 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri hafif artışlar gösterdi. BIST 30 endeksi 15.570,87 puana, BIST 50 12.129,11 puana ve BIST 100 ise 13.728,70 puana ulaştı. Son dönemde piyasalardaki dalgalanmalar arasındaki bu yükseliş, yatırımcılar için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin ekonomik durumu açısından önemli gösterge olan bu endeksler, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Borsa İstanbul açıldı 06 Ağustos Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 2026 Raporu

06 Ağustos 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15’te 15.570,87 puan seviyesindeydi. Bu seviye, endeksin gün içerisinde %0,27’lik bir artış gösterdiğini işaret ediyor. Son dönemde piyasalardaki dalgalanmalar arttı. Yatırımcılar, BIST 30’a yönelmeye devam ediyor. Bu endeks, üst düzey şirketleri içeriyor. Türkiye’nin ekonomik durumunu anlamak için önemli bir gösterge sunuyor. Bugün yaşanan hafif yükseliş, yatırımcılar arasında pozitif bir hava yarattı.

BIST 50 2026 Raporu

BIST 50 endeksi, 06 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.129,11 puandan işlem görmekte. Bu seviyede endeks, günü %0,16’lık bir artışla karşıladı. Piyasada varlıkların değer kazanması dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcıların ilgisini artıran önemli bir gelişme. BIST 50, Türkiye’nin önemli şirketlerinin performansını yansıtıyor. Sektör bazlı hareketler piyasada etkili olmaya devam ediyor. Gün içerisindeki hafif artış, yatırımcılar için umut verici bir işaret sunabilir.

BIST 100 2026 Raporu

06 Ağustos 2026 tarihinde BIST 100 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 13.728,70 puana ulaştı. Endeks, gün içinde %0,19’luk bir artış gerçekleştirdi. Bu durum, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. BIST 100, Türkiye’deki en büyük ve likit şirketleri kapsayan geniş bir ölçüt. Piyasa sağlığı hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor. Bugün kaydedilen artış, piyasalardaki olumlu beklentilerin kanıtıdır. Bu gelişme, yatırımcıların geleceğe yönelik umutlarını artırmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 06 Ağustos Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
313.5
2.367.277.933,25
% 3.21
10:24
THYAO
317
2.239.579.553,50
% 0.96
10:24
CWENE
46.04
1.654.572.607,14
% 4.16
10:24
ASELS
347
1.525.658.884,25
% 0.07
10:24
ASTOR
316.5
1.262.095.497,50
% 1.77
10:24
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