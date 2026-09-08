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Borsa İstanbul açıldı 08 Eylül Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

08 Eylül 2026 tarihi itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, piyasa dinamiklerini yansıtan farklı seviyelerde işlem görmektedir. Yatırımcılar, gelişmeleri gözlemleyerek piyasa trendlerini yakından takip etmeye devam edecektir.

Borsa İstanbul açıldı 08 Eylül Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Günlük Gözlem

08 Eylül 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 16.781,10 seviyesinden işlem görmektedir. Endeks, günlük işlem diliminde 0.3 oranında artış kaydetmiştir. Bu yükseliş, piyasalardaki olumlu havayı sürdürmektedir.

BIST 50 Günlük Gözlem

BIST 50 endeksi, 08 Eylül 2026 tarihinde saat 10:15’te 12.886,87 seviyesinde işlem görebilmektedir. Endeks, gün içerisinde 0.11 oranında bir artış yaşamıştır. Yatırımcılar, ana sektör temsilcilerinin performanslarını dikkatle takip edecektir. Bu durum, genel piyasa hareketliliği üzerinde etkili olabilir.

BIST 100 Günlük Gözlem

08 Eylül 2026 tarihinde BIST 100 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 14.151,80 seviyesinde kalmaktadır. Endeksin günlük değişim açısından stabil kalması dikkat çekmektedir. Bu durum, yatırımcıların belirsizlik ve dalgalanmalara karşı temkinli yaklaştıklarını göstermektedir. Piyasa dinamiklerinin ve makroekonomik faktörlerin etkisi artacaktır. Yatırımcıların, endeksin yönü üzerindeki gelişmeleri dikkatle izlemesi gerekecektir.

Borsa İstanbul açıldı 08 Eylül Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.62
3.776.792.944,64
% 4.38
10:11
TUPRS
399.75
2.332.945.772,00
% 1.4
10:11
KTLEV
34.58
1.923.716.604,78
% -9.99
10:11
ASELS
390.5
1.175.059.746,25
% -0.51
10:11
AKBNK
73.45
1.077.411.551,75
% 0.55
10:11
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