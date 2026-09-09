Borsa İstanbul açıldı 09 Eylül Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30'un Performansı

09 Eylül 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 17.120,45 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,1 artış göstermektedir. Bu durum yatırımcılara umut vermektedir. Olumlu seyrin, piyasalardaki genel hava ile önde gelen şirketlerin hisseleriyle desteklenerek sürmesi beklenmektedir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve en likit 30 şirketini temsil etmektedir. Dolayısıyla, bu endekste yaşanan değişimler dikkatle izlenmektedir.

BIST 50'de Düşüş

BIST 50 endeksi, cari yılın 09 Eylül tarihi itibarıyla saat 10:15’te 13.110,81 puan seviyesindedir. Gün içerisinde %0,08 oranında bir azalma yaşanmaktadır. Bu düşüş, küresel piyasalardaki belirsizlikler ile yerel ekonomik koşullardan etkilenmektedir. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin performansını yansıtmaktadır. Bu olumsuz trend, piyasa genelinde etki yaratma potansiyeline sahiptir. Yatırımcılar, bu dönemde dikkatli olmalı ve gelişmeleri yakından takip etmelidir.

BIST 100'de Düşüş Eğilimi

09 Eylül 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi, 14.375,85 puan seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,2’lik bir düşüş göstermektedir. Bu durum, yatırımcılar arasında endişe yaratmaktadır. Ayrıca, piyasa hareketliliğini etkilemektedir. BIST 100, Türkiye'nin en geniş kapsamlı borsa endeksidir. Yatırımcıların yaklaşan ekonomik gelişmelere dair duyarlılıklarını yansıtmaktadır. Düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceği, ilerleyen verilerle daha netlik kazanacaktır.