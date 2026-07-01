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Borsa İstanbul açıldı 1 Temmuz 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

01 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, belirsiz piyasa koşullarında işlem görmekte. BIST 30 endeksi 16.320,64 puanda, BIST 50 endeksi 12.655,06 puanda ve BIST 100 endeksi 14.110,46 puanda bulunuyor. Endekslerdeki günlük düşüşler, yatırımcıların temkinli yaklaşımını artırıyor. Ekonomik veriler ve global gelişmeler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden oluyor.

Borsa İstanbul açıldı 1 Temmuz 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 50 ve 100 Piyasalarında Gündem - 01 Temmuz 2026

01 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 16.320,64 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük bazda %0,12’lik bir düşüş kaydedildi. Yatırımcılar, belirsiz piyasa koşullarında temkinli davranıyor. Düşük işlem hacmi dikkat çekiyor. Ekonomik veriler ve global piyasa gelişmeleri, yatırımcıların yön arayışına girmesine neden oldu. Endeksin seyrini yakından takip ediyorlar.

BIST 50 endeksi, bu sabah saat 10:15 itibarıyla 12.655,06 puandan işlem yapmakta. Günlük değişimi %0,11 oranında bir azalış gösterdi. Piyasalardaki dalgalanma, kısa vadeli alım satım stratejilerini etkilemekte. Yatırımcılar, BIST 50’nin geleceği hakkında belirsizlik yaşamakta. Bu durum, karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.

BIST 100 endeksi, 01 Temmuz 2026 tarihi sabahında 10:15 saatinde 14.110,46 puandan işlem görmekte. Günlük değişim %0,08 oranında bir düşüş gösterdi. Ekonomik büyüme beklentileri yavaşlıyor. Global ekonomik belirsizlikler artıyor. Bu faktörler, BIST 100 endeksi üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcılar, olası riskleri minimize etmek için stratejilerini gözden geçiriyor. Endeksin piyasa dinamikleri açısından önemi artmakta.

Borsa İstanbul açıldı 1 Temmuz 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
327.5
4.062.425.674,50
% 0.46
10:49
TUPRS
233
2.570.537.131,70
% 2.42
10:49
AKBNK
76.85
2.468.713.606,85
% -0.19
10:49
ASELS
348.5
2.341.386.750,75
% 1.01
10:49
YKBNK
40.1
1.866.997.615,06
% -0.1
10:49
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