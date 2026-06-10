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Borsa İstanbul açıldı 10 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 10 Haziran 2026'da saat 10:15 itibarıyla 15.589,28 puanda işlem gördü. Endeks günlük %0,15'lik bir düşüş yaşadı. BIST 50 ve BIST 100 endeksleri de benzer düşüşler kaydetti. Yatırımcılar, yaklaşan ekonomik veriler ve global piyasa hareketleri nedeniyle temkinli bir tutum sergiliyor. Bu belirsizlik, piyasa katılımcılarını yeni yatırım kararları almaya zorlayabilir. Piyasa dinamikleri dikkatle takip edilmeli.

Borsa İstanbul açıldı 10 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Piyasanın Yönü Negatif
10 Haziran 2026 tarihinde, BIST 30 endeksi saat 10:15'te 15.589,28 puanda bulunuyordu. Günlük değişim %0,15 düşüş gösterdi. Bu hafif negatif hareket, yatırımcıların temkinli duruşunu yansıtıyor. Yaklaşan ekonomik veriler ve global piyasa dinamikleri bu durumu etkiliyor. Endeks bu seviyelerde kalırsa, piyasa katılımcıları yeni yatırım kararları alabilir.

BIST 50: Sınırlı Düşüşle Gündemde
BIST 50 endeksi, 10 Haziran 2026'da saat 10:15 itibarıyla 12.204,84 puandan işlem gördü. Endeks günlük olarak %0,15'lik bir düşüş yaşadı. Yerli ve yabancı yatırımcıların risk algısındaki dalgalanmalar, bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar stratejilerini piyasadaki olası dalgalanmalara göre güncellemeye çalışıyor. Endeksin bu seviyelerde tutunup tutunamayacağı merak konusu.

BIST 100: Hafif Düşüş İle Yeni Bir Gün
BIST 100 endeksi, 10 Haziran 2026 sabahında saat 10:15'te 13.724,84 puana geriledi. Günlük değişimi %0,12 düşüş olarak kaydedildi. Piyasa havası ve ekonomik gelişmeler, bu düşüşü etkileyen faktörlerdir. Yatırımcılar arasında karamsar bir beklenti oluşmadı. Piyasa dinamiklerinin gelişimi ve BIST 100 üzerindeki etkileri önemli bir konu. Yatırımcıların bu durumu dikkatle izlemeleri gerekiyor.

Borsa İstanbul açıldı 10 Haziran 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
EUPWR
95.95
2.665.415.435,25
% 9.22
10:44
ASELS
364.25
1.675.067.682,75
% 1.96
10:44
THYAO
297
1.613.733.951,75
% 0.08
10:44
DAPGM
11.63
1.492.409.584,98
% -1.44
10:44
ASTOR
296
1.465.353.499,75
% -1
10:44
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