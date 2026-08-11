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Borsa İstanbul açıldı 11 Ağustos Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 11 Ağustos 2026 itibarıyla piyasalarda dalgalı bir seyir izliyor. BIST 30 endeksi 15.583,77 puanla -0,14, BIST 50 endeksi 12.154,25 puanla -0,17 ve BIST 100 endeksi 13.790,46 puanla -0,15 değer kaybetti. Yatırımcılar, bu düşüşlerin ardından dikkatli bir tutum sergilerken, yerel ve global ekonomik faktörlere bağlı olarak endekslerin gelecekteki yönelimi merakla bekleniyor.

Borsa İstanbul açıldı 11 Ağustos Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Üzerine Bir Değerlendirme

11 Ağustos 2026 sabahı, BIST 30 endeksi saat 10:15'te 15.583,77 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim -0,14 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların endeksin önde gelen şirketlerine yönelik temkinli bir tutum sergilediğini göstermektedir. Son dönemdeki dalgalanmalar, BIST 30'un performansını etkilemeye devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde, global ekonomik gelişmeler ve yerel faktörler endeksin hareketliliğini belirleyecektir.

BIST 50'de Güncel Durum

Aynı tarihte, BIST 50 endeksi saat 10:15'te 12.154,25 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim -0,17 olarak belirlenmiştir. Bu değer, piyasalardaki belirsizlik ortamının etkilerini gösterir. Yatırımcılar, endeksin uzun vadeli potansiyeli hakkında çeşitli varsayımlar yapmaktadır. Ancak, kısa vadeli hareketliliğin belirsizlik içerebileceği düşünülmektedir. BIST 50’nin bu performansı, ekonomik verilerin ve sektör temalarının yakından izlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

BIST 100 Endeksi Üzerine Kısa Bir Bakış

BIST 100 endeksi, 11 Ağustos 2026'da saat 10:15 itibarıyla 13.790,46 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim -0,15 olarak tespit edilmiştir. Bu değer, genel piyasa beklentilerini ve dikkatli bir iyimserlik durumunu gösterir. Ancak, hala riskler mevcuttur. Yatırımcılar, BIST 100’ün temel göstergelerini yakından izlemeye devam etmektedir. Olası ekonomik gelişmeler ve şirket performansları hakkında dikkatli olunması önemlidir. Endeksin gelecekteki yönü, ülke ve dünya ekonomik koşullarına bağlı olarak belirlenecektir.

Borsa İstanbul açıldı 11 Ağustos Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
301
11.422.798.871,00
% -0.66
16:20
TUPRS
337.25
11.000.692.046,00
% -0.81
16:20
AKBNK
66.7
9.100.324.469,50
% -0.15
16:20
ASELS
355.5
7.809.230.562,50
% -0.21
16:20
ISCTR
12.04
7.340.165.484,48
% -0.58
16:20
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