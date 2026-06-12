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Borsa İstanbul açıldı 12 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 12 Haziran 2026'da kaydedilen artışlarla yatırımcıların ilgisini çekiyor. BIST 30, %1,28'lik yükselişle 15.899,17 puana ulaşırken, BIST 50 ve BIST 100 sırasıyla %1,27 ve %1,23 oranında değer kazanmış durumda. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik görünümünün iyileştiğini gösteriyor. Yatırımcılar için fırsatlar sunan bu endeksler, piyasa trendlerini anlamak için kritik bir rol oynuyor.

Borsa İstanbul açıldı 12 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 12 Haziran 2026'da 15.899,17 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük bazda %1,28'lik artış kaydedildi. Bu durum, yatırımcılara umut veriyor. Yükseliş, piyasa katılımcılarının ekonomik görünümde olumlu bir değişim beklediğini gösteriyor. BIST 30, Türkiye’nin en büyük 30 şirketini içeriyor. Bu nedenle, endeksin performansı piyasa trendlerini anlamak için önemli bir gösterge.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 12 Haziran 2026'da 12.429,20 puana ulaştı. Bu endeks, günlük %1,27 oranında bir artış sergiliyor. Performans, iç ve dış piyasalardaki hareketlerin olumlu yansıdığını gösteriyor. BIST 50, daha geniş bir şirket yelpazesi sunuyor. Bu sayede, yatırımcılar için önemli fırsatlar yaratabilir. Yükselişin devamı, yatırımcı güvenini artırabilir. Ayrıca, daha fazla sermaye girişi için zemin oluşturabilir.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 12 Haziran 2026'da 13.912,07 puan seviyesine ulaştı. Günlük %1,23'lük bir artış kaydedildi. Bu olumlu performans, piyasanın genel trendinde sağlıklı bir görünüm sergiliyor. BIST 100, Türkiye ekonomisinin sağlık göstergesi olarak öne çıkıyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır. Yükselen değerler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine olanak tanıyor. Bu durum, piyasa dinamiklerine göre hareket etmeyi kolaylaştırıyor.

Borsa İstanbul açıldı 12 Haziran 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
301.75
4.768.224.150,75
% 2.9
10:39
AKBNK
68.8
2.115.596.633,00
% 2.99
10:39
TERA
231.1
2.080.585.383,10
% 2.94
10:39
ASELS
368.25
1.624.195.025,25
% -2.51
10:39
YKBNK
36.08
1.532.474.649,58
% 3.03
10:39
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