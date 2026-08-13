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Borsa İstanbul açıldı 13 Ağustos Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 13 Ağustos 2026 itibarıyla önemli artışlar kaydederek yatırımcıların dikkatini çekmektedir. BIST 30 endeksi günlük %0,1 oranında yükselirken, BIST 50 endeksi %0,12'lik bir artış göstermiştir. Bu durum, piyasa dinamiklerindeki olumlu seyrin yanı sıra yatırımcı güveninin arttığını ortaya koymaktadır. Önümüzdeki süreçte yerel ve global koşullar, bu endekslerin performansını etkileyecektir.

Borsa İstanbul açıldı 13 Ağustos Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 15.986,43 puan seviyesinde işlem görmektedir. Endeks, günlük bazda %0,1’lik bir artış göstermiştir. Bu durum, yatırımcıların piyasaya olan güveninin arttığını gösteriyor. Büyük hisselerin performansındaki iyileşmeyi yansıtmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Piyasa dinamiklerinin olumlu bir seyir izlediği söylenebilir. BIST 30’un performansı, önümüzdeki günlerde global ekonomik koşullara bağlı olacaktır. Yerel gelişmeler de bu durumu etkileyecektir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 13 Ağustos 2026'da 12.446,46 puan seviyesinde bulunmaktadır. Günlük değişimi %0,12 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, orta ölçekli şirket hisselerine yönelik ilginin arttığını gösteriyor. Bu durum, yukarı yönlü bir momentum oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Yatırımcıların bilinçli kararlar alabilmesi için dikkatli olunmalıdır. Şirketlerin finansal performansları sürekli olarak takip edilmelidir. Ayrıca, sektörel gelişmeler izlenmelidir. BIST 50, gün içinde volatilite gösterebilir. Bu nedenle dikkatli bir gözlem süreci gerekmektedir.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 13 Ağustos 2026 tarihinde 14.124,18 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük bazda %0,1’lik bir artış sergilemiştir. Bu durum, geniş bir yelpazede yer alan şirketlerin performansındaki iyileşmeyi göstermektedir. Piyasa koşulları ile yatırımcı duyarlılığı dikkate alınmalıdır. BIST 100 endeksi, Türkiye ekonomisinin genel sağlığı hakkında önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Gelişmelerin izlenmesi, yatırımcıların stratejik planlamalar yapmasına yardımcı olacaktır.

Borsa İstanbul açıldı 13 Ağustos Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
343.75
8.488.469.047,75
% 3.62
11:53
ASELS
383.75
5.411.453.834,50
% 0.72
11:53
AKBNK
68.85
4.341.329.462,05
% 0.07
11:53
SASA
2.45
4.220.080.814,62
% -1.61
11:53
EREGL
37.8
3.735.970.187,16
% 1.67
11:53
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