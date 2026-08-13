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Sıcaklıklar nedeniyle mangal satışlarını askıya alma çağrısı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkede yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarını önlemek amacıyla tek kullanımlık mangal satışının askıya alınması çağrısında bulundu.

Sıcaklıklar nedeniyle mangal satışlarını askıya alma çağrısı

İngiltere hükümeti, orman yangını riski nedeniyle mangal satışlarını askıya alma çağrısı yaptı! Yerel medyadaki haberlere göre, Burnham başkanlığında, İngiltere Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İngiltere Çevre Ajansından yetkililerin katılımıyla aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklık nedeniyle Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) düzenlendi.

Sıcaklıklar nedeniyle mangal satışlarını askıya alma çağrısı 1

Burnham toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaları tek kullanımlık mangal satışlarını askıya almaya davet ederek uzun vadede ise hükümetin yaz aylarında bu ürünlerin satışının yasaklanmasını değerlendireceğini belirtti.

SICAKLIKLARIN 38 DERECEYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), bugün için aşırı sıcaklarda ikinci en yüksek uyarı seviyesini devreye almıştı. Sıcaklıkların Midlands, ülkenin güneydoğusu ve başkent Londra başta olmak üzere bazı bölgelerde 30'lu derecelerin ortalarına ve üst seviyelerine çıkması, bazı yerlerde ise 38 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcaklıklar nedeniyle mangal satışlarını askıya alma çağrısı 2

Sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması halinde bu yaz şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaşılmış olacak.

İngiltere Başbakanı daha önce tek kullanımlık mangalların ülkede bazı yangınlara neden olduğunu, insanların bunları şimdilik kullanmaması gerektiğini söylemişti.

İngiltere itfaiye yetkilileri ve İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) 2023'te, aşırı sıcakların ilan edilmesi veya yerel otoritelerden gelen "kanıta dayalı" talepler üzerine tek kullanımlık mangalların satışını askıya alma konusunda mutabık kalmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere mangal
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