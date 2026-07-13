Borsa İstanbul açıldı 13 Temmuz Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 13 Temmuz 2026'da saat 10:15'te 16.544,44 seviyesinden işlem görüyor. Günlük bazda %0,43'lük bir düşüş yaşanıyor. Bu değer kaybı, yatırımcılar arasında temkinli bir havanın hakim olduğunu gösteriyor. Son günlerdeki ekonomik gelişmeler olumsuz bir etki yarattı. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların kar elde etme beklentilerini azaltmış gibi görünüyor. Piyasa dinamiklerinin ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

BIST 50 endeksi, 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.812,29 puana geriledi. Bu da %0,41 oranında bir kayıp anlamına geliyor. Düşüş, piyasalardaki global belirsizliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yerel ekonomik verilere yönelik kaygılar da artmış durumda. Yatırımcıların temkinli tutumları BIST 50 üzerinde baskı yaratıyor. Bu durum, belirli sektörlerdeki şirketlerin performansını olumsuz etkileyebiliyor. Piyasa oyuncuları, veri açıklamalarını takip edecek.

BIST 100 endeksi, 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:15'te 14.243,31 seviyesine geriledi. Günlük bazda %0,54'lük bir düşüş gösterdi. Bu değer kaybı, yatırımcıların piyasa hakkında karamsar bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Genel ekonomik belirsizlikler mali piyasalardaki dalgalanmaların etkisini artırıyor. BIST 100'deki bu düşüş, yatırımcıların alım-satım stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden oluyor. Piyasa uzmanları, gelecek günlerdeki ekonomik gelişmeleri yakından izlemeye devam edecek.