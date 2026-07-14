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Borsa İstanbul açıldı 14 Temmuz Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

14 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 16.087,47 seviyesinde bulunuyor. BIST 50 endeksi ise 12.508,19 seviyesine gerileyerek -0,88 oranında düşüş yaşadı. BIST 100 endeksi de 13.988,40 seviyesine inerek -0,74 değer kaybetti. Mevcut veriler, yatırımcıların piyasalardaki belirsizliklere karşı temkinli yaklaşımını ve stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Gelişmeler dikkatle izlenmelidir.

Borsa İstanbul açıldı 14 Temmuz Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Genel Durumu

14 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30 endeksi saat 10:15 itibarıyla 16.087,47 seviyesindedir. Günlük değişim oranı -1.03 olarak kaydedilmiştir. Bu durum piyasalardaki belirsizlikleri yansıtmaktadır. Yatırımcıların temkinli tutumu bu belirsizliklerin etkisidir. Kısa vadeli dalgalanmalar ön plandadır. Yatırımcıların dikkatli olması önemlidir. Gelişmeleri yakından takip etmek gerekmektedir.

BIST 50 Genel Durumu

BIST 50 endeksi 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:15'te 12.508,19 seviyesindedir. Endeksin günlük değişim yüzdesi -0.88 olarak belirlenmiştir. Bu durum yatırımcıların piyasalardaki olumsuz hava karşısında tedbirli yaklaştığını göstermektedir. Mevcut seviyeleri Türkiye'nin ekonomik görünümünü yansıtmaktadır. BIST 50 endeksi, genel izlenimleri ifade etmektedir.

BIST 100 Genel Durumu

14 Temmuz 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 13.988,40 seviyesindedir. Bugünkü günlük değişim oranı -0.74 olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, yatırımcıların piyasa koşullarına duyarlılığını ortaya koymaktadır. Olumsuz hava etkileri altında dikkatli olmaları önerilmektedir. Stratejilerini bu bağlamda gözden geçirmeleri önem taşımaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 14 Temmuz Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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Hisse
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Fark
Saat
THYAO
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3.744.128.724,25
% -1.95
10:41
ASELS
350.75
2.831.611.905,25
% -0.5
10:41
ASTOR
325
2.778.701.791,50
% 2.2
10:41
BETAE
103.5
2.501.395.984,80
% 9.99
10:41
YKBNK
33.92
2.143.903.615,54
% -0.53
10:41
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