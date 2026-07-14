Borsa İstanbul açıldı 14 Temmuz Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Genel Durumu

14 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30 endeksi saat 10:15 itibarıyla 16.087,47 seviyesindedir. Günlük değişim oranı -1.03 olarak kaydedilmiştir. Bu durum piyasalardaki belirsizlikleri yansıtmaktadır. Yatırımcıların temkinli tutumu bu belirsizliklerin etkisidir. Kısa vadeli dalgalanmalar ön plandadır. Yatırımcıların dikkatli olması önemlidir. Gelişmeleri yakından takip etmek gerekmektedir.

BIST 50 Genel Durumu

BIST 50 endeksi 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:15'te 12.508,19 seviyesindedir. Endeksin günlük değişim yüzdesi -0.88 olarak belirlenmiştir. Bu durum yatırımcıların piyasalardaki olumsuz hava karşısında tedbirli yaklaştığını göstermektedir. Mevcut seviyeleri Türkiye'nin ekonomik görünümünü yansıtmaktadır. BIST 50 endeksi, genel izlenimleri ifade etmektedir.

BIST 100 Genel Durumu

14 Temmuz 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 13.988,40 seviyesindedir. Bugünkü günlük değişim oranı -0.74 olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, yatırımcıların piyasa koşullarına duyarlılığını ortaya koymaktadır. Olumsuz hava etkileri altında dikkatli olmaları önerilmektedir. Stratejilerini bu bağlamda gözden geçirmeleri önem taşımaktadır.