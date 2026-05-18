Borsa İstanbul açıldı 15 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Güncel Durumu

BIST 30 endeksi, 18 Mayıs 2026 itibarıyla 16.340,89 düzeyinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,17 olarak gerçekleşmiştir. Bu hafif düşüş, makroekonomik verilerle bağlantılıdır. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar da dikkate alınmıştır. BIST 30, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin performansını yansıtır. Bu nedenle, endeksin hareketleri yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir.

BIST 50 Güncel Durumu

BIST 50 endeksi, 18 Mayıs 2026 itibarıyla 12.763,47 puandan işlem görmektedir. Günlük bazda -0,23'lük bir düşüş kaydedilmiştir. Düşüş, piyasa genelindeki belirsizliklerle ilişkilidir. Yatırımcıların risk algısı üzerindeki baskılar da değerlendirilmiştir. BIST 50, Türkiye'nin önemli firmalarının performansını yansıtmaktadır. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge olma işlevini sürdürmektedir.

BIST 100 Güncel Durumu

BIST 100 endeksi, 18 Mayıs 2026'da 14.336,33 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,22 olarak kaydedilmiştir. Bu performans, uluslararası yatırımcıların ilgisi ile ilişkilidir. İç piyasada oluşan dinamikler de etkilidir. BIST 100, Türkiye'deki tüm hisse senedi piyasasını kapsar. Yatırımcılar için yön belirlemede önemli bir araç olmayı sürdürmektedir. Piyasa gelişmeleri ve ekonomik veriler, endeksin geleceği hakkında ipuçları sunmaktadır.