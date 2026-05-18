FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 15 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla kayıplarını sürdürmektedir. BIST 30, 16.340,89 düzeyinde işlemler görmüştür. BIST 50 ise 12.763,47 puandan işlem görmektedir. BIST 100 ise 14.336,33 seviyesinde kalmıştır. Bu durum, yatırımcılar için önemli riskler taşımaktadır. Makroekonomik veriler ve global piyasa dinamikleri, endekslerdeki hareketlerin belirleyici unsurları arasında yer almaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 15 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler
Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30 Güncel Durumu

BIST 30 endeksi, 18 Mayıs 2026 itibarıyla 16.340,89 düzeyinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,17 olarak gerçekleşmiştir. Bu hafif düşüş, makroekonomik verilerle bağlantılıdır. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar da dikkate alınmıştır. BIST 30, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin performansını yansıtır. Bu nedenle, endeksin hareketleri yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir.

BIST 50 Güncel Durumu

BIST 50 endeksi, 18 Mayıs 2026 itibarıyla 12.763,47 puandan işlem görmektedir. Günlük bazda -0,23'lük bir düşüş kaydedilmiştir. Düşüş, piyasa genelindeki belirsizliklerle ilişkilidir. Yatırımcıların risk algısı üzerindeki baskılar da değerlendirilmiştir. BIST 50, Türkiye'nin önemli firmalarının performansını yansıtmaktadır. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge olma işlevini sürdürmektedir.

BIST 100 Güncel Durumu

BIST 100 endeksi, 18 Mayıs 2026'da 14.336,33 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,22 olarak kaydedilmiştir. Bu performans, uluslararası yatırımcıların ilgisi ile ilişkilidir. İç piyasada oluşan dinamikler de etkilidir. BIST 100, Türkiye'deki tüm hisse senedi piyasasını kapsar. Yatırımcılar için yön belirlemede önemli bir araç olmayı sürdürmektedir. Piyasa gelişmeleri ve ekonomik veriler, endeksin geleceği hakkında ipuçları sunmaktadır.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyorİspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ilk çeyrekte arttıTicari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ilk çeyrekte arttı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.72
2.864.660.253,27
% -3.89
10:59
ASTOR
309.5
2.191.594.078,00
% -3.88
10:59
THYAO
296.75
1.849.173.115,00
% -1.08
10:59
AKBNK
69.4
1.814.169.937,90
% -1.21
10:59
ASELS
412.25
1.761.467.135,75
% -0.66
10:59
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.