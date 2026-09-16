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Borsa İstanbul açıldı 16 Eylül Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 16 Eylül 2026 tarihindeki durumlarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 30 endeksi %0,16 artışla 16.671,02 puanda işlem görürken, BIST 50 hafif bir gerileme yaşayarak 12.693,47 puanda bulunuyor. BIST 100 ise uluslararası gelişmelere rağmen -0,17 değişimle 13.868,17 seviyesindedir. Yatırımcılar, bu dalgalanmaları dikkatle izliyor ve piyasalardaki gelişmeleri değerlendiriyor.

Borsa İstanbul açıldı 16 Eylül Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Güncel Durumu
BIST 30 endeksi, 16 Eylül 2026 tarihinde 16.671,02 puan seviyesinde işlem görmektedir. Gün içerisinde %0,16'lık bir artış kaydedilmiştir.

BIST 50 Güncel Durumu
BIST 50 endeksi, 16 Eylül 2026 tarihinde 12.693,47 puan seviyesinde bulunmaktadır. Gün içindeki değişimi -0,02 olarak kaydedilmiştir. BIST 50, biraz dalgalı bir seyir izlerken yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Ancak bazı hisselerdeki satış baskısı nedeniyle hafif bir gerileme yaşanmıştır. Piyasalardaki bu duraksama, yatırımcıların temkinli davranmasına neden olmuştur. Önümüzdeki günlerde olası gelişmelerin piyasa üzerindeki etkisi merak edilmektedir.

BIST 100 Güncel Durumu
BIST 100 endeksi, 16 Eylül 2026 tarihinde 13.868,17 puan seviyesinde işlem görmektedir. Gün içindeki değişimi -0,17 olarak kaydedilmiştir. Genel piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler etkili olmuştur. Yatırımcılar, bu kısa vadeli dalgalanmaları değerlendirirken dikkatli hareket etmektedir. Uzun vadeli yatırımlar yapma konusunda temkinli davrandıkları görülmektedir. BIST 100'ün gelecek günlerdeki performansı merak konusu olmaya devam etmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 16 Eylül Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.52
7.384.960.811,52
% -10
11:22
THYAO
279
6.225.073.542,50
% -2.19
11:22
AKBNK
66.15
6.028.951.280,10
% -4.89
11:22
YKBNK
32.58
5.705.743.001,18
% -6.06
11:22
ASTOR
255.25
5.004.713.083,60
% -6.24
11:22
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