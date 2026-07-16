FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 16 Temmuz Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST endeksleri, 16 Temmuz 2026 itibarıyla belirsizlikler ve olumsuz ekonomik verilerle karşı karşıya. BIST 30 endeksi 16.096,39 puana gerileyerek %0,48'lik bir düşüş kaydetti. Benzer şekilde, BIST 50 endeksi 12.518,58 puana düştü ve %0,48 kayıp yaşadı. BIST 100 endeksi ise 14.040,78 puanda işlem görmekte. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarını ve şirket bilançolarını yakından izliyor.

Borsa İstanbul açıldı 16 Temmuz Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Durumu

16 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 16.096,39 puanda işlem görüyor. Gün içinde %0,48'lik bir düşüş yaşandı. Piyasalardaki belirsizlikler ve yatırımcıların temkinli duruşları, endeksi etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Analistler, hareketliliğin piyasa trendleriyle ekonomideki gelişmelere bağlı olacağını ifade ediyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 10:15 itibarıyla 12.518,58 puana geriledi. Önceki güne göre %0,48'lik bir değer kaybı gözlemlendi. Endeksin bu düşüşü, büyük ölçekli şirketlerden gelen olumsuz verilerden kaynaklanıyor. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarını ve şirket duyurularını takip ediyor. Risk yönetimini dikkate almayı sürdürüyorlar.

BIST 100 Durumu

BIST 100 endeksi, 16 Temmuz 2026 saat 10:15 itibarıyla 14.040,78 puanla işlem görmekte. Günlük bazda %0,28'lik azalma kaydedildi. Yatımcıların güvenli liman arayışı ve uluslararası piyasalardaki olumsuz gelişmeler, endeksi etkiliyor. Ekonomik verilerin açıklanması ve şirket bilançoları önem kazanacak. Bu durum, yatırımcıların strateji oluşturmasını belirleyecek.

Borsa İstanbul açıldı 16 Temmuz Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evde Bakım Yardımı hesaplarda: 516 bin kişi yararlanıyorEvde Bakım Yardımı hesaplarda: 516 bin kişi yararlanıyor
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 16 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 16 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
354
2.343.083.143,00
% 1.58
10:20
THYAO
327.5
2.074.817.336,00
% 0.46
10:20
ASTOR
324
1.744.757.365,25
% -0.31
10:20
YKBNK
33.96
1.463.793.745,50
% 0
10:20
TUPRS
275.25
1.378.013.619,00
% 1.66
10:20
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

İlyas Yalçıntaş,İrem Haznedar, Ayşe Nur Balcı ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!

İlyas Yalçıntaş,İrem Haznedar, Ayşe Nur Balcı ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.