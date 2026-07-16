Borsa İstanbul açıldı 16 Temmuz Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Durumu

16 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 16.096,39 puanda işlem görüyor. Gün içinde %0,48'lik bir düşüş yaşandı. Piyasalardaki belirsizlikler ve yatırımcıların temkinli duruşları, endeksi etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Analistler, hareketliliğin piyasa trendleriyle ekonomideki gelişmelere bağlı olacağını ifade ediyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 10:15 itibarıyla 12.518,58 puana geriledi. Önceki güne göre %0,48'lik bir değer kaybı gözlemlendi. Endeksin bu düşüşü, büyük ölçekli şirketlerden gelen olumsuz verilerden kaynaklanıyor. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarını ve şirket duyurularını takip ediyor. Risk yönetimini dikkate almayı sürdürüyorlar.

BIST 100 Durumu

BIST 100 endeksi, 16 Temmuz 2026 saat 10:15 itibarıyla 14.040,78 puanla işlem görmekte. Günlük bazda %0,28'lik azalma kaydedildi. Yatımcıların güvenli liman arayışı ve uluslararası piyasalardaki olumsuz gelişmeler, endeksi etkiliyor. Ekonomik verilerin açıklanması ve şirket bilançoları önem kazanacak. Bu durum, yatırımcıların strateji oluşturmasını belirleyecek.