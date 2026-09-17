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Borsa İstanbul açıldı 17 Eylül Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 17 Eylül 2026 tarihinde görülen değer kayıpları ile dikkat çekiyor. BIST 30 endeksi %0,79; BIST 50 endeksi %1,05; BIST 100 endeksi ise %1,32 oranında düşüş yaşamaktadır. Bu dalgalanma, yatırımcıların piyasa beklentilerini etkilemekte ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle temkinli bir yaklaşım sergilemelerine yol açmaktadır. Yatırımcılar sektörel değişimleri doğru analiz etmelidir.

Borsa İstanbul açıldı 17 Eylül Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 17 Eylül 2026 itibarıyla 15.592,07 puanla işlem görmektedir. Gün içinde yaşanan -0,79%'luk bir düşüş söz konusudur. Bu durum, yatırımcıların piyasa hakkında temkinli bir yaklaşım benimsediğini göstermektedir. Global ekonomik belirsizlikler söz konusu. İç piyasalardaki dalgalanmalar da etkili olabilir. Özellikle büyük ölçekli şirketlerin hareketleri dikkate alınmalıdır. Yatırımcılar, dikkatli davranarak, piyasaların gelecekteki yönelimlerini izlemeye devam ediyor.

BIST 50 endeksi, 17 Eylül 2026 itibarıyla 11.869,24 puandan işlem görmektedir. Günlük bazda %1,05 oranında bir düşüş yaşamaktadır. Bu borsa endeksi, geniş bir yelpazedeki sermaye şirketlerini temsil etmektedir. Sakin ama dikkatli bir izlenim vermektedir. Yatırımcılar, endeksin düşüşündeki nedenleri analiz etmeye çalışmalı. Sektörel bazda meydana gelen değişimler de dikkate alınmalıdır. Bu yaklaşım, daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

BIST 100 endeksi, bugün 12.948,83 puan seviyesinde bulunmaktadır. Günlük kapalı oranı %1,32’lik bir azalma göstermektedir. Piyasalardaki bu dalgalanma nedeniyle yatırımcıların risk iştahı azalmış olabilir. İçerideki ekonomik gelişmeler önemli bir faktördür. Uluslararası piyasalardaki belirsizlikler de etkili olmaktadır. Bu durum, yatırımcı psikolojisini etkilemektedir. Önümüzdeki günler için strateji geliştirmek isteyenler için kıymetli bir gösterge olabilir.

Borsa İstanbul açıldı 17 Eylül Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.39
7.202.665.154,14
% -5.16
10:42
AKBNK
69.55
6.845.809.520,75
% 6.67
10:42
YKBNK
34.52
4.938.886.474,90
% 7.47
10:42
THYAO
283.5
4.899.978.016,75
% 3.85
10:42
ISCTR
12.97
4.884.430.597,56
% 6.14
10:42
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