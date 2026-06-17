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Borsa İstanbul açıldı 17 Haziran Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

Borsa İstanbul'un temel göstergesi olan BIST 30 endeksi, 17 Haziran 2026 tarihinde 16.805,92 seviyesinde işlem görmektedir ve günlük değişim oranı %0,64 olarak kaydedilmiştir. BIST 50 ise 13.077,45 puanda bulunmaktadır. BIST 100 endeksi ise 14.583,18 seviyesine ulaşmış ve piyasa güvenini artırmıştır. Ekonomik verilerin olumlu etkisi, yatırımcı ilgisini güçlendirmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 17 Haziran Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Borsa İstanbul'un Temel Göstergesi

BIST 30 endeksi, 17 Haziran 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 16.805,92 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,64 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, en yüksek piyasa değerine sahip 30 şirketin hisse senetlerini içermektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin borsa performansını etkileyen önemli göstergelerden biridir. Son dönemde, ekonomik verilerin olumlu etkileri görülmektedir.

BIST 50: Geniş Kapsamlı Yatırımcı İlgisi

BIST 50 endeksi, 17 Haziran 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 13.077,45 puanda bulunmaktadır. Günlük değişim yüzdesi %0,64 olarak belirtilmiştir. BIST 50, Borsa İstanbul’da işlem gören 50 şirketin hisse senetlerini içermektedir. Bu durum, yatırımcılar için geniş bir portföy seçeneği sunmaktadır. Endeksin güçlü performansı, banka, enerji ve sanayi sektörlerindeki istikrarla desteklenmektedir. Yatırımcıların bu çeşitlendirilmiş yapı sayesinde risklerini daha iyi yönetebilmesi, ilgiyi artıran diğer bir faktördür.

BIST 100: Genel Piyasa Göstergesi

BIST 100 endeksi, 17 Haziran 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 14.583,18 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,62 olarak kaydedilmiştir. BIST 100, piyasanın genel durumunu yansıtan kapsamlı endekslerden biridir. Bu endekste 100 adet şirketin hisse senedi bulunmaktadır. Bugün itibarıyla endeksin sağlam performansı, yatırımcıların güvenini tazelemiştir.

Borsa İstanbul açıldı 17 Haziran Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
286
1.918.584.626,50
% -3.38
10:19
THYAO
327.5
1.736.640.099,50
% 0.31
10:19
ASELS
395
1.382.546.443,75
% 0.25
10:19
BIMAS
391.75
1.143.972.827,00
% 2.02
10:19
SASA
2.74
1.019.291.022,02
% 1.11
10:19
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