Borsa İstanbul açıldı 18 Temmuz Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 İvmesi: Dalgalı Bir Pazar

18 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla, BIST 30 endeksi 10:15’te 15.961,85 puanda işlem görmekte. Günlük değişim oranı ise -2,18 olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar, ulusal ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle borsa ortamındaki dalgalanmaları dikkatle izliyor. Son dönemde düşüş trendine geçen endeks, yatırımcılar arasında tedirginlik yaratmakta. Ancak potansiyel alım fırsatları gündemde kalmaya devam ediyor.

BIST 50 Altında Düşüş Sürekliği

BIST 50 endeksi, aynı gün saat 10:15’te 12.445,67 puana gerilemiştir. Günlük değişim oranı -2,15'tir. Kapsamındaki 50 hisse senedinin genelinde satış baskısı gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcılar arasında risk yönetiminin önemini artırıyor. Ekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi, BIST 50'de yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, yatırımcılar temkinli bir yaklaşım benimsemektedir.

BIST 100'deki Geri Çekilme

BIST 100 endeksi, 18 Temmuz 2026'da saat 10:15’te 13.981,05 puanda işlem görmekte. Günlük değişim oranı -1,9’dur. Bu düşüş, iç ve dış piyasalardan kaynaklanan olumsuz etkilerle gerçekleşiyor. Geniş bir yelpazede işlem gören hisse senetleri, piyasa dinamiklerine hızla tepki vermekte. Yatırımcılar, mevcut senaryolar ışığında stratejilerini gözden geçiriyor. Endeksin gelecekteki yönü hakkında daha dikkatli bir duruş sergileniyor.