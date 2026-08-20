FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 20 Ağustos Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 20 Ağustos 2026 tarihinde 16.636,37 seviyesine çıkarak %0,33 oranında bir artış kaydetti. Bu durum, yatırımcı güveninin sürdüğünü gösteriyor. BIST 50 endeksi ise 12.948,06 seviyesinde %0,25’lik bir artış sağladı. İstikrarlı ilerleyişi, bankacılık ve sanayi sektörlerinin performansıyla ilişkilendiriliyor. BIST 100 endeksi ise 14.469,07 seviyesinde %0,07’lik sınırlı bir yükseliş gösterdi. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerini göz önünde bulunduruyor.

Borsa İstanbul açıldı 20 Ağustos Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Piyasalarda Sakin Seyir Devam Ediyor

20 Ağustos 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 16.636,37 seviyesine ulaştı. Önceki güne göre %0,33'lük bir artış gösterdi. Bu olumlu değişim, yatırımcıların piyasalara güveninin sürdüğünü işaret ediyor. Ayrıca, önümüzdeki aylarda daha fazla yatırım fırsatı doğabilir. Söz konusu endeks, Türkiye’nin en büyük ve likit şirketlerini temsil ediyor. Yatırımcıların dikkatini çeken sektörlerin performansı önemli. Eğer bu yükseliş trendi devam ederse, BIST 30'un hedef seviyesi yeniden gözden geçirilebilir.

BIST 50: Yavaş Ama İstikrarlı Artış

BIST 50 endeksi, 20 Ağustos 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 12.948,06 seviyesine ulaştı. Günlük değişim oranı %0,25 olarak kaydedildi. Bu değer, genişletilmiş bir borsa endeksi olmasının yanı sıra, daha fazla şirketin performansını içeriyor. İstikrarlı bir artış gösteren BIST 50, bankacılık ve sanayi sektörlerindeki gelişmelerden olumlu etkileniyor. Yatırımcılar, orta vadede bu artışın süreceğini umuyor.

BIST 100: Sınırlı Yükseliş Eğilimi

BIST 100 endeksi, 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 14.469,07 seviyesinde işlem gördü. Gün içi %0,07'lik mütevazı bir artış sergiledi. Genel olarak Türk borsa piyasasında gözlemlenen bu sınırlı yükseliş, piyasalardaki dinamiklere tepki veriyor. Yatırımcılar, uluslararası gelişmelerle ekonomik verileri yakından takip ediyor. Açılışta yaşanan en küçük dalgalanmaların bile uzun vadeli stratejileri etkileyebileceğinin bilincindeler. Bu nedenle, BIST 100 endeksinin yönü, piyasa oyuncuları için kritik bir öneme sahip.

Borsa İstanbul açıldı 20 Ağustos Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marketlerde yeni dönem! Bebek bisküvileri 'şekerli' ve 'az şekerli' olarak ayrılacakMarketlerde yeni dönem! Bebek bisküvileri 'şekerli' ve 'az şekerli' olarak ayrılacak
Özel yurt fiyatları aylık 76 bin TL'ye çıkıyor: 'İkilemde kaldım'Özel yurt fiyatları aylık 76 bin TL'ye çıkıyor: 'İkilemde kaldım'

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
391
4.876.301.622,50
% -1.14
11:13
ASELS
397.75
4.156.069.245,50
% -1.3
11:13
AKBNK
70.45
3.906.357.540,20
% 0.21
11:13
VEYAS
136.1
3.512.859.344,80
% 0.07
11:13
THYAO
302.5
3.312.762.661,00
% 0.41
11:13
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Trump'tan Kuzey Kore mesajı: "Ben görevdeyken öyle bir şey olmayacak"

Trump'tan Kuzey Kore mesajı: "Ben görevdeyken öyle bir şey olmayacak"

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Hande Erçel'in elbisesi sosyal medyanın diline düştü!

Hande Erçel'in elbisesi sosyal medyanın diline düştü!

Kanser aşısında tarihi sonuç: Moderna hisseleri yüzde 100'den fazla yükseldi

Kanser aşısında tarihi sonuç: Moderna hisseleri yüzde 100'den fazla yükseldi

ABD'nin hamlesi altın fiyatlarını arttırdı! Gramda yükseliş yüzde 2,5'a yaklaştı

ABD'nin hamlesi altın fiyatlarını arttırdı! Gramda yükseliş yüzde 2,5'a yaklaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.