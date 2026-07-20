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Borsa İstanbul açıldı 20 Temmuz Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerindeki düşüşler, piyasalardaki dalgalanmaların ve yatırımcı güveninin sorgulanmasına yol açıyor. 20 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 30, 15.883,80; BIST 50, 12.392,93 ve BIST 100, 13.936,16 seviyelerinden işlem görmekte. Günlük değişim oranları da yatırımcıların risk iştahını etkileyecek şekilde negatif seyrediyor. Genel piyasa dinamikleri, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden olmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 20 Temmuz Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Piyasalardaki Dalgalanmalar

20 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30 endeksi saat 10:15 itibarıyla 15.883,80 seviyesindeydi. Günlük değişim oranı -0,49 olarak kaydedildi. Yatırımcılar endeksin bu düşüşü ile birlikte küresel piyasaların etkilerini dikkatle izliyor. İç ekonomik dinamikler de göz önünde bulunduruluyor. Önemli hisselerin performansındaki gerileme, yatırımcıların risk iştahını sorgulamasına neden olabilir. Bu durum ayrıca piyasa trendlerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynayabilir.

BIST 50: Orta Ölçekli Şirketler Üzerindeki Etki

Aynı tarihte BIST 50 endeksi 12.392,93 seviyesindeydi. Günlük değişim oranı -0,42 olarak belirlendi. Bu düşüş, orta ölçekli şirketlerin performansını etkileyen makroekonomik faktörlerin yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Piyasa koşulları da bu durumu etkiliyor. Piyasa dinamiklerinin değişkenliği, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açabiliyor. BIST 50'deki firmalar için gelecekteki beklentilerde potansiyel fırsatlar ortaya çıkabilir.

BIST 100: Genel Gidişat ve Yatırımcı Güveni

BIST 100 endeksi 20 Temmuz 2026'da saat 10:15 itibarıyla 13.936,16 seviyesine gerilemiş durumda. Günlük değişim oranı -0,32 olarak kaydedildi. Bu hareket, genel piyasa havasının yatırımcı güvenini nasıl etkilediğini yansıtmakta. İleriye dönük olarak BIST 100'deki bu düşüş, yatırımcıları alternatif stratejiler geliştirmeye yöneltebilir. Piyasanın yeniden canlanması için gerekli adımlar atılacak mı? Piyasalardaki dalgalanma, yatırımcıların karar alma süreçlerini etkilemeye devam ediyor.

Borsa İstanbul açıldı 20 Temmuz Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
291.25
1.687.139.957,75
% 1.66
10:14
ASELS
351.75
1.157.234.618,75
% 0.07
10:14
TUPRS
295
1.057.110.437,75
% 1.99
10:14
THYAO
325.5
1.031.635.277,25
% -1.21
10:14
CWENE
40.16
731.195.765,78
% 0.6
10:14
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