BIST 30 21 Kasım 2026

21 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi, 13.957,13 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -2,4 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcılar arasında tedirginliğe neden olmuştur. Piyasalardaki dalgalanma ve belirsizlikler, hisselerdeki satış baskısını artırmıştır. Analistler, gelişen küresel ekonomik koşulların etkisini vurgulamaktadır. Yerel makroekonomik veriler de yatırımcıların temkinli yaklaşımını etkilemiştir.

BIST 50 21 Kasım 2026

Saat 10:15 itibarıyla BIST 50 endeksi, 10.459,81 puanda yer almaktadır. Günlük değişim oranı -2,44 olarak belirtilmektedir. Bu seviyenin altında kalan endeks, dikkatle izlenmektedir. Yatırımcılar, artan belirsizlikler karşısında daha muhafazakar portföy stratejilerine yönelmektedir. Olumsuz ekonomik sinyaller, yatırımcıların kararlarını etkilemektedir. Uzmanlar, dalgalanmaların piyasaların dinamik yapısının bir parçası olduğunu ifade etmektedir.

BIST 100 21 Kasım 2026

BIST 100 endeksi, 21 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15'te 11.131,32 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -2,36 olarak kaydedilmiştir. Genel piyasa trendinin olumsuz yönde seyrettiği gözlemlenmektedir. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki politikaların yatırımcı güveni üzerindeki etkisi artmaktadır. Düşüş gösteren BIST 100, yatırımcıların risk iştahını azaltmaktadır. Piyasa düzeltmeleri ve bekleyişler ön plandadır. Ekonomik veriler yakından takip edilmektedir. Analistler, potansiyel alım fırsatlarını değerlendirmektedir.