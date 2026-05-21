Borsa İstanbul açıldı| 21 Mayıs Perşembe: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 21 Mayıs 2026 tarihli güncel analizde yatırımcıların dikkatini çekmektedir. BIST 30 endeksi 16.024,90 seviyesine, BIST 50 ise 12.515,11 seviyesine ulaşmıştır. Bu endekslerdeki hafif artışlar ekonomik büyüme sinyallerinin güçlenmesiyle destekleniyor. Yatırımcılar, bu gelişmeler doğrultusunda piyasanın yönünü belirlemekte ve potansiyel fırsatları değerlendirmektedir.

BIST 30 Hisse Endeksi Analizi
21 Mayıs 2026 sabah saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi, 16.024,90 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim %0,27 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, yatırımcıların büyük hisselere olan güvenini göstermektedir. Son dönemde yaşanan piyasa dalgalanmaları, bu tür pozitif hareketleri daha önemli hale getirmektedir. Yatırımcılar, piyasanın yönünü belirlemede bu gelişmelere dikkat etmektedir.

BIST 50 Hisse Endeksi Durumu
BIST 50 endeksi, 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.515,11 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim %0,2 olarak belirlenmiştir. Bu ortalama artış, yatırımcıların orta ölçekli şirketlere yönelik iştahını yansıtmaktadır. Ayrıca, BIST 50'nin performansı, ekonomik büyüme sinyallerinin güçlenmesiyle desteklenmektedir. Yatırımcılar, bu endeksi takip ederek potansiyel fırsatları değerlendirebilir.

BIST 100 Endeksi Gözlemi
21 Mayıs 2026 günü BIST 100 endeksi, sabah saat 10:15'te 14.051,36 seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim %0,28 olarak belirlenmiştir. BIST 100 endeksindeki artış, genel piyasa görünümünün iyileşmeye başladığını göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların büyük şirketlere olan ilgisinin arttığını ifade etmektedir. Özellikle makroekonomik verilerin olumlu etkisi, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratma potansiyeli taşımaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
348.25
6.289.507.583,25
% 1.16
11:13
THYAO
288
4.691.594.552,25
% -2.37
11:13
ASELS
396
3.432.543.905,50
% 0.64
11:13
SASA
2.75
3.094.150.702,17
% -2.14
11:13
YKBNK
35.28
1.922.686.854,94
% -1.12
11:13
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

