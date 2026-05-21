Borsa İstanbul açıldı| 21 Mayıs Perşembe: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Hisse Endeksi Analizi

21 Mayıs 2026 sabah saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi, 16.024,90 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim %0,27 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, yatırımcıların büyük hisselere olan güvenini göstermektedir. Son dönemde yaşanan piyasa dalgalanmaları, bu tür pozitif hareketleri daha önemli hale getirmektedir. Yatırımcılar, piyasanın yönünü belirlemede bu gelişmelere dikkat etmektedir.

BIST 50 Hisse Endeksi Durumu

BIST 50 endeksi, 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.515,11 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim %0,2 olarak belirlenmiştir. Bu ortalama artış, yatırımcıların orta ölçekli şirketlere yönelik iştahını yansıtmaktadır. Ayrıca, BIST 50'nin performansı, ekonomik büyüme sinyallerinin güçlenmesiyle desteklenmektedir. Yatırımcılar, bu endeksi takip ederek potansiyel fırsatları değerlendirebilir.

BIST 100 Endeksi Gözlemi

21 Mayıs 2026 günü BIST 100 endeksi, sabah saat 10:15'te 14.051,36 seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim %0,28 olarak belirlenmiştir. BIST 100 endeksindeki artış, genel piyasa görünümünün iyileşmeye başladığını göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların büyük şirketlere olan ilgisinin arttığını ifade etmektedir. Özellikle makroekonomik verilerin olumlu etkisi, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratma potansiyeli taşımaktadır.