Borsa İstanbul açıldı 21 Temmuz Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Günlük Analizi

BIST 30, 21 Temmuz 2026 sabahı saat 10:15 itibarıyla 16.054,77 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı ise -0.14 olarak kaydedilmiştir. Bu duraklama, yatırımcıların beklemede olduğunu göstermektedir. Piyasalarda genel bir kararsızlık hakimdir. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde ekonomik verileri takip etmeye devam edecektir. Global piyasalardaki dalgalanmalar da izlenecektir.

BIST 50 Günlük Analizi

BIST 50 endeksi, günün ilk saatlerinde 12.466,94 seviyesine gerilemiştir. Günlük değişim -0.38 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, belirsizlikler nedeniyle meydana gelmiştir. Olası makroekonomik veriler, yatırımcıların temkinli yaklaşımını artırmaktadır. Piyasalardaki duraksama, traderlar arasında tedirginlik yaratmaktadır. Tedirginlik, devam edecek gibi görünmektedir.

BIST 100 Günlük Analizi

BIST 100 endeksi, 21 Temmuz 2026 sabahı saat 10:15 itibarıyla 14.038,17 seviyesindedir. Günlük değişim oranı -0.23 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif düşüş, yatırımcıların risk iştahındaki azalmayı göstermektedir. Piyasalara olan güven sarsılmıştır. Gelecek günlerde ekonomik verilerin etkisi merakla beklenmektedir. Uluslararası gelişmelerin BIST 100 üzerindeki etkisi de izlenecektir.