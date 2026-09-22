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Borsa İstanbul açıldı 22 Eylül Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

22 Eylül 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde düşüş devam ediyor. BIST 30, 16.314,01 seviyesine gerilerken, BIST 50 12.299,27 seviyesine ve BIST 100 13.236,57 seviyesine düştü. Yatırımcıların dikkatli olmalı, portföylerini gözden geçirmesi gerekiyor. Ekonomik göstergeler ve global gelişmeler, piyasalardaki belirsizlikleri artırıyor. Alım satım stratejileri bu koşullarda değerlendirilmeli.

Borsa İstanbul açıldı 22 Eylül Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi - 22 Eylül 2026
BIST 30, 22 Eylül 2026 tarihinde 16.314,01 seviyesine gerilemiştir. Günlük değişim oranı ise -0.47’dir. Bu durum, piyasalardaki düşüş trendinin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerekmektedir. Dönemde portföylerini değerlendiren yatırımcılar, BIST 30’daki dalgalanmaların nedenlerini inceleyecekler. Ayrıca olası sonuçları da analiz etmek zorundalar. Ekonomik göstergeler ve global piyasa gelişmeleri, endeksi etkileyen temel faktörlerdir.

BIST 50 İncelemesi - 22 Eylül 2026
BIST 50, 22 Eylül 2026 sabahında 12.299,27 seviyesine ulaşmıştır. Günlük düşüş oranı ise -0.57’dir. Bu, yatırımcı güveninin sarsıldığını gösteriyor. Piyasalardaki belirsizlik artmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar, stratejilerini gözden geçirmelidir. Teknik analizler, BIST 50’nin destek ve direnç seviyelerini belirlemektedir. Piyasanın yönü hakkında ipuçları sunmaya devam ediyor.

BIST 100 Durumu - 22 Eylül 2026
BIST 100, 22 Eylül 2026 itibarıyla 13.236,57 seviyesini görmüştür. Günlük değişim oranı ise -0.76’dır. Bu durum, genel piyasa zorluklarına işaret etmektedir. Yatırımcılar için belirsizlik ortamı yaratmaktadır. Açıklanmayan ekonomik veriler endeksin geleceğiyle ilgili kaygıları artırıyor. Global piyasalardaki olumsuz hava da bu kaygıları tetikliyor. Yatırımcıların kısa ve orta vadeli stratejilerini dikkatlice oluşturmaları gerekmektedir. Dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.

Borsa İstanbul açıldı 22 Eylül Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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Hisse
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Hacim
Fark
Saat
TUPRS
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2.106.330.517,25
% 1.02
10:42
THYAO
292.75
1.868.132.502,00
% -0.26
10:42
ASTOR
262.25
1.677.580.982,75
% 0.19
10:42
ASELS
380.75
1.617.294.470,00
% 0.73
10:42
AKBNK
72.3
1.507.321.436,95
% -0.21
10:42
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