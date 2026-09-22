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Muğla'ya gelen yabancı turist sayısında yüzde 6 düşüş

İstanbul ve Antalya'nın ardından en fazla yabancı turist ağırlayan illerden Muğla'da, yılın ilk 8 ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azaldı. Geçen yıl ağustos ayı sonu itibarıyla 2 milyon 494 bin 898 yabancı turistin giriş yaptığı Muğla'ya, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 353 bin 203 turist geldi.

Muğla'ya gelen yabancı turist sayısında yüzde 6 düşüş

Muğla'ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında İngiltere ilk sıradaki yerini korudu. Yılın ilk 8 ayında İngiltere'den 873 bin 680 turist Muğla'ya gelirken, İngiliz turistler toplam yabancı turist girişlerinin yaklaşık yüzde 37'sini oluşturdu.

İngiltere'yi 291 bin 224 turist ile Rusya Federasyonu, 214 bin 780 turist ile Polonya, 146 bin 30 turist ile Almanya ve 55 bin 250 turist ile Hollanda takip etti. Diğer ülkelerden ise toplam 772 bin 239 yabancı turist Muğla'ya giriş yaptı.

TURİSTLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ HAVALİMANLARINI KULLANDI

Muğla'ya gelen yabancı turistlerin önemli bölümü kente hava yoluyla giriş yaptı. Dalaman Havalimanı'ndan yılın ilk 8 ayında 1 milyon 868 bin 952 yabancı turist giriş yaparken, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ise 948 bin 690 turist geldi.

Deniz yoluyla Muğla'ya gelen turistler ise kentin sahil ilçelerinde bulunan gümrük kapılarını kullandı. Marmaris Limanı'ndan 162 bin 378, Bodrum Limanı'ndan 218 bin 346, Mantar Burnu Limanı'ndan 116 bin 961, Fethiye Limanı'ndan 62 bin 317, Turgutreis Limanı'ndan 61 bin 782 ve Yalıkavak Limanı'ndan 7 bin 240 yabancı turist giriş yaptı. Datça Limanı'ndan 4 bin 679, Göcek Limanı'ndan 3 bin 72, Bodrum Limanı'ndan 6 bin 805 ve Güllük Limanı'ndan ise 91 yabancı turistin giriş yaptığı kayıtlara geçti.

Muğla, sahip olduğu dünyaca ünlü turizm merkezleri, koyları, tarihi ve doğal güzellikleriyle yabancı turistlerin önemli destinasyonları arasında yer alıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla turist
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