Metro ve tramvay ücretlerinde yeni dönem: Herkes aynı ücreti ödemeyecek

İstanbul’da raylı sistemleri kullanan milyonlarca yolcuyu ilgilendiren yeni bir düzenleme için altyapı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Metro ve tramvaylarda kısa mesafe yolculuk yapanlarla uzun mesafe yolculuk yapanlar arasındaki fiyat farkını düzenlemek amacıyla, metrobüslerde uygulanan mesafeye dayalı ücretlendirme modelinin benzerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

ÜCRET İADE SİSTEMİ GELİYOR

Yeni sistem kapsamında yolcuların seyahat sonunda ücret iadesi almasını sağlayacak otomatların kurulacağı noktalar belirlendi. Belirlenen duraklarda cihazların kurulumu ve elektrik hattı çekimleri tamamlandı.

Sistemin devreye girmesiyle yolcuların ödeyeceği ücret, seyahat ettikleri mesafeye göre hesaplanacak. Böylece kısa mesafe yolculuk yapanlarla daha uzun mesafe seyahat eden yolcuların aynı sabit ücreti ödemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ancak uygulamanın yürürlüğe gireceği tarih henüz açıklanmadı. Düzenlemenin resmiyet kazanması için konunun Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine gelmesi bekleniyor.

Halihazırdaki uygulamada metro ve tramvaylarda gidilen durak sayısına bakılmaksızın sabit ücret alınıyor.

Mevcut tarifedeki ücretler şu şekilde:

Tam bilet: 46,20 TL

Öğrenci bileti: 22,55 TL

30 yaş üstü öğrenci: 41,58 TL

Sosyal bilet: 33,08 TL

Yeni sistemin uygulanmaya başlaması halinde ücretler, yolcunun bindiği ve indiği duraklara göre hesaplanacak.

METROBÜSTE BENZER SİSTEM VAR

Metro ve tramvaylara getirilmesi planlanan kademeli ücretlendirme sisteminin benzeri halihazırda metrobüs hatlarında uygulanıyor.

Metrobüste ücretler, gidilen durak sayısına göre değişiyor.

Tam bilet tarifesi

1 durak 33,08 TL

2 durak 39,57 TL

3 durak 46,20 TL

4-9 durak 52,81 TL

10-15 durak 58,00 TL

16-21 durak 60,69 TL

22-27 durak 62,67 TL

28-33 durak 64,03 TL

34-43 durak 68,59 TL

Öğrenci bileti tarifesi

1 durak 14,58 TL

2 durak 15,87 TL

3 durak 18,48 TL

4-9 durak 21,09 TL

10-15 durak ve üzeri 22,55 TL