Borsa İstanbul açıldı 23 Haziran Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

23 Haziran 2026'da, BIST 30 endeksi 10:15 itibarıyla 16.916,80 puandan işlem görmektedir. Gün içindeki değişim -0,6 olarak kaydedilmiştir. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmanın bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Analistler, BIST 30'un büyük ölçekli şirketlerin performansını yansıttığını belirtmektedir. Bu düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratabilir. Piyasa katılımcılarının dikkate alması gereken konular arasında küresel ekonomik gelişmeler ve yerel dinamikler öne çıkmaktadır.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 23 Haziran 2026 sabah saat 10:15'te 13.132,39 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi -0,6 olarak belirlenmiştir.

BIST 100 Analizi

23 Haziran 2026 tarihi itibarıyla, BIST 100 endeksi 10:15'te 14.649,12 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim -0,55 olarak kaydedilmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin bir sepetini temsil etmektedir. Bu düşüş, ülkedeki ekonomik koşullar ve uluslararası mali gelişmelerle ilişkili olabilir. Piyasa analistleri, durumu dikkatle izlemeyi ve olası iyileşmeler için belirleyici noktalara odaklanmayı önermektedir.