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Borsa İstanbul açıldı 24 Eylül Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

24 Eylül 2026 tarihi itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde gözlemlenen düşüşler, yatırımcıların piyasa koşullarına karşı temkinli bir yaklaşım içinde olduğunu göstermektedir. BIST 30, 16.324,00 puanla %0.28, BIST 50 ise 12.260,90 puanla %0.48 oranında gerilemiştir. Bu durum, makroekonomik veriler ve faiz oranlarındaki değişimlerin etkilerini yansıtmaktadır. Yatırımcılar, gelişen piyasa dinamiklerini dikkatle takip etmelidir.

Borsa İstanbul açıldı 24 Eylül Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Güncel Durum ve Eğilimler
24 Eylül 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 16.324,00 puan seviyesinde işlem görmektedir. Endeks, günlük bazda -%0.28’lik bir gerileme göstermiştir. Bu düşüş, yatırımcıların piyasa koşullarına yönelik temkinli bir yaklaşım sergilediğini göstermektedir. Özellikle makroekonomik veriler ve faiz oranlarındaki olası değişimler, endeks üzerinde etkili olmuştur. BIST 30, Türkiye'nin en önemli 30 şirketini içermektedir. Bu nedenle, yaşanan hareketlilik piyasa genelindeki eğilimler açısından kritik bir gösterge olmuştur.

BIST 50: Piyasa Davranışları ve Analiz
BIST 50 endeksi, 24 Eylül 2026 tarihinde saat 10:15'te 12.260,90 puandan işlem görmektedir. Günlük değişimi ise -%0.48 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların daha geniş bir çerçeveden düşünmesine yol açmaktadır. Endekste yer alan 50 büyük şirketin ekonomik dalgalanmalara duyarlılığı, önemli bir konudur. Yatırımcılar, düşüşe neden olan faktörleri değerlendirirken dikkatli olmalıdır. Olası piyasa tepkileri ve gelişmeler, kritik bir önem taşımaktadır.

BIST 100: Genel Gelişmeler ve Gelecek Beklentileri
BIST 100 endeksi, 24 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 10:15'te 13.179,68 puan seviyesindedir. Günlük değişimi -%0.54 olarak belirlenmiştir. Bu düşüş, global belirsizliklerin ve iç piyasa dinamiklerinin yansıması şeklinde değerlendirilmektedir. Yatırımcılar, BIST 100 endeksinde yer alan geniş şirket yelpazesinin piyasa hareketlerine etkilerini analiz etmelidir. Önümüzdeki günlerde BIST 100'ün alım-satım hacmindeki değişimler önemlidir. Ekonomik verilerin takibi, piyasa yönelimi açısından belirleyici olacaktır.

Borsa İstanbul açıldı 24 Eylül Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
KUYAS
33.4
1.798.260.429,10
% -9.97
10:22
TUPRS
412
1.197.706.766,25
% 0.24
10:22
THYAO
299.75
982.449.433,00
% 0.42
10:22
ASELS
379.5
891.528.784,25
% -0.52
10:22
AKBNK
72.75
818.872.617,00
% -0.27
10:22
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