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Borsa İstanbul açıldı 25 Eylül Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

25 Eylül 2026 tarihi itibarıyla BIST 30, 16.004,94 seviyesine ulaşarak %0,41'lik artış gösterdi. Bu yükseliş, önemli şirketlerin performansına dayanmaktadır. BIST 50 endeksi 12.003,52 seviyesinden %0,12'lik hafif bir artış kaydetmiştir. BIST 100 ise 12.917,63 puandan işlem görmekte, %0,23'lük bir artışla yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Yatırımcılar, bu endeksler üzerinden kazanç fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 25 Eylül Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
25 Eylül 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 16.004,94 seviyesine ulaşmıştır. Günlük bazda %0,41 oranında bir artış göstermiştir. Bu yükseliş, piyasa katılımcılarının genel olarak olumlu bir görünüm sergilediğine işaret etmektedir. Endeksin yükselmesi, yüksek piyasa değeri olan önemli şirketlerin performansından kaynaklanmaktadır. Yatırımcılar, BIST 30'un sağladığı likiditeyi ve kazanç fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir.

BIST 50 Değerlendirmesi
BIST 50 endeksi, 25 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 12.003,52 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim olarak %0,12 oranında hafif bir yükseliş kaydetmiştir. Bu durum, piyasanın istikrarlı bir seyir izlediğini göstermektedir. BIST 50, finansal sektörden teknoloji ve sanayiye kadar geniş bir yelpaze sunmaktadır. Yatırımcılar, bu endeksi izleyerek çeşitli sektörlerdeki fırsatları değerlendirme şansına sahip olmaktadır.

BIST 100 Gözlemi
BIST 100 endeksi, 25 Eylül 2026 tarihinde 12.917,63 puandan işlem görmektedir. Günlük bazda %0,23'lük bir artış göstermektedir. Bu artış, piyasa trendinin olumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisi devam etmektedir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük şirketlerini barındırmaktadır. Bu durum, yatırımcılara geniş bir yatırım fırsatı sunmakta ve ekonomik dinamizmin bir göstergesi olmaktadır. Yatırımcılar için stratejik bir erişim noktası olmaya devam etmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 25 Eylül Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
373.25
1.406.206.923,25
% 1.5
10:42
TUPRS
414.25
1.276.585.917,50
% 0.85
10:42
AKBNK
71.3
1.111.633.088,35
% 0.92
10:42
THYAO
292.75
1.065.305.538,25
% 1.47
10:42
ISCTR
13.24
956.821.961,63
% 0.3
10:42
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