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İstanbul’da kiralık sosyal konut için son gün! Başvurular bugün bitiyor

İstanbul’da uygun fiyatlı konut arayanları ilgilendiren projede başvuru süreci bugün sona eriyor. İlk etapta 1071 konutun kiraya verileceği projede, aylık kira bedelleri 10 bin TL’den başlayacak.

İstanbul’da kiralık sosyal konut için son gün! Başvurular bugün bitiyor
Aleyna Türkmen

İstanbul’da uygun fiyatlı konut imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar için yürütülen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projede başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin konutun inşa edilmesi planlanırken, bunun yanında Türkiye’de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modeliyle 15 bin konut vatandaşların kullanımına sunulacak. Projenin ilk aşamasında ise 1071 konut kiraya verilecek.

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

İlk etapta ayrılan 1071 konut, şartları karşılayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular bugün sona ererken vatandaşlar işlemlerini e-Devlet’te TOKİ tarafından sunulan “Konut / İşyeri Başvuru” hizmeti üzerinden gerçekleştirebilecek. Proje için başvuru ücreti alınmayacak.

Kira fiyatlarının aylık 10 bin liradan başlayacağı konutlar, bulundukları bölgelerdeki rayiç bedellerin altında kiraya verilecek. İlk etapta teslim edilmesi planlanan 1071 konutun anahtarlarının ise ekim ayında teslim edilmesi öngörülüyor.

İstanbul’da kiralık sosyal konut için son gün! Başvurular bugün bitiyor 1

7 İLÇEDE TOPLAM 1071 KONUT KİRALANACAK

İlk etap kapsamındaki konutlar İstanbul’un farklı bölgelerinde bulunacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de toplam 360 konut; Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330 konut; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291 konut; Arnavutköy’de ise 90 konut kiraya sunulacak.

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeyle sınırlı kalmadan proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuru yapabilecek. İstanbul dışında ikamet edenlerin ise projeye başvuru hakkı bulunmayacak.

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı konut seçenekleri bulunacak. Yeni evli genç ailelere 1+1 veya 2+1, iki ya da daha fazla çocuğu bulunan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

İstanbul’da kiralık sosyal konut için son gün! Başvurular bugün bitiyor 2

KİMLER BAŞVURABİLECEK, HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Projeye başvuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve evli bulunması gerekiyor. Ayrıca İstanbul il sınırlarında en az bir yıldır kesintisiz ikamet etme şartı aranıyor.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kendi adına tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması ve daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekiyor. Bunun yanında aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı geçmemesi şartı bulunuyor.

Üzerine kayıtlı konut tapusu bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek. Son 5 yıl içinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satan kişiler de projeden yararlanamayacak.

Sosyal konut ya da İlk Evim Arsa projelerinde asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunan vatandaşlar da kiralık sosyal konut projesine başvuramayacak. Başvuru yapanlar, işlemlerinin kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri içerisindeki “Konut / İşyeri Başvuru” menüsünden kontrol edebilecek.

İstanbul’da kiralık sosyal konut için son gün! Başvurular bugün bitiyor 3

KİRA 12 AY BOYUNCA ARTIRILMAYACAK

Konutların kira bedellerinde teslim tarihinden itibaren 12 ay boyunca herhangi bir artış yapılmayacak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından gelen ilk ocak ayında ise kira bedelleri TÜFE oranında artırılacak. Kira ödemeleri, konutun teslim edilmesinden sonraki ayın 20’sinde başlayacak.

Ekonomim'de yer alan habere göre, kiralık sosyal konutlarda tahsis süresi 3 yıl olacak ve bu süre uzatılamayacak. Tahsis dönemi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kendilerine verilen kiralık sosyal konutu boşaltması gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kiralık konut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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