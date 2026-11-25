BIST 30 Analizi

25 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 13.748,97 puan seviyesindedir. Günlük değişim oranı -0.1 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratan bir ortamı işaret etmektedir. Piyasalardaki olumsuz hava, büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansını etkilemektedir. Yatırımcılar dikkatli olmalıdır. Bu dönemde şirketlerin mali raporları önem kazanmaktadır. Piyasa beklentileri de yatırımcılar için kritik bir diğer konudur.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 25 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 10.307,33 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0.1 olarak belirlenmiştir. Bu hafif düşüş, piyasalardaki karamsar havayı yansıtmaktadır. Yatırımcılar temkinli tavır almak durumundadır. Endeks, geniş bir sektörel dağılıma sahiptir. Bu nedenle yatırımcıların dikkatlice takip etmesi gereken şirketlerin performansları öne çıkmaktadır. Küresel ekonomik gelişmelerin etkileri özellikle izlenmelidir. Önümüzdeki günlerde bu konu önemli olacaktır.

BIST 100 Analizi

Saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 10.951,16 puan seviyesindedir. Günlük değişim oranı -0.13 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, endeksin genel olarak aşağı yönlü bir seyir izlediğini göstermektedir. Bu değişim, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Piyasalardaki dinamiklerin hızla değişebileceği görülmektedir. Özellikle makroekonomik verilerin açıklandığı günler önem taşımaktadır. Yatırımcılar, piyasa trendlerini ve olası değişim sinyallerini yakından takip etmelidir.