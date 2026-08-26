Borsa İstanbul açıldı 26 Ağustos Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:15'te BIST 30 endeksi 16.757,38 seviyesindeydi. Günlük değişim oranı %0,3 olarak kaydedildi. Bu seviyedeki artış, yatırımcıların piyasa üzerinde olumlu bir hava oluşturduğunu gösteriyor. Özellikle büyük ölçekli şirketlerin performansı dikkat çekiyor. Endeksin yükselişi Türkiye ekonomisindeki genel toparlanma sinyalleri ile bağlantılı. Yabancı yatırımcı ilgisinin artması da bu durumu destekliyor. Böyle bir ortamda BIST 30, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

BIST 50 Gözlemi

BIST 50 endeksi, 26 Ağustos 2026'da saat 10:15'te 13.062,47 seviyesine ulaştı. Günlük değişim %0,3 olarak gerçekleşti. Bu endeks, Türkiye'nin orta büyüklükteki şirketlerinin performansını yansıtıyor. Yatırımcılara önemli bilgiler sunan BIST 50, artan ticaret hacmi ile destekleniyor. İstikrarlı ekonomik büyüme beklentileri, endeksin bu seviyeleri korumasına katkıda bulunuyor.

BIST 100 Durumu

BIST 100 endeksi, 26 Ağustos 2026'da saat 10:15 itibarıyla 14.522,55 seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %0,34 olarak ölçülmekte. Bu endeks, Türkiye'nin genel borsa performansını yansıtması açısından kritik öneme sahip. Günlük %0,34'lük pozitif hareket, piyasalardaki güvenin arttığını gösteriyor. Yatırımcılar daha aktif hale gelmekte. Ekonomik verilerin iyileşmesi ve şirket karlarının artışı, BIST 100'ün yükseliş trendini destekliyor. Yatırımcılar için BIST 100, piyasa dinamiklerini takip etmek açısından önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor.