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Borsa İstanbul açıldı 26 Eylül Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

26 Eylül 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, gün içinde farklı oranlarda artışlar göstererek yatırımcılar için önemli sinyaller sunmaktadır. BIST 30, 15.946,95 puanla %0,04'lük bir yükseliş kaydetmiştir. BIST 50, 12.008,02 puanla %0,15 artmıştır. BIST 100 ise 12.899,35 puanla %0,09’luk bir üst üste çıkış sergilemektedir. Ekonomik göstergeler ve yatırımcı güveni bu artışı desteklemektedir.

Borsa İstanbul açıldı 26 Eylül Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
26 Eylül 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, saat 10:15'te 15.946,95 puan seviyesinde işlem görmektedir. Gün içinde %0,04'lük küçük bir artış gerçekleşmiştir. Bu hafif yükseliş, yatırımcıların piyasa trendine uyum sağladığını göstermektedir. Ayrıca, endeks içerisindeki ağırlıklı hisselerin performansı iyileşmektedir. Ekonomik göstergeler destekleyici bir etki yaratmakta. Yatırımcı güveninin artması, BIST 30'un seyrine olumlu yansımaktadır.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 26 Eylül 2026'da saat 10:15 itibarıyla 12.008,02 puan seviyesindedir. Bu tarihte endeks %0,15’lik bir artış gerçekleştirmiştir. Bu hareketlilik, önemli hisselerin güçlü performans gösterdiğini işaret etmektedir. Global piyasalardaki gelişmeler de sektörel bazda beklentileri artırmaktadır. Bu durum, BIST 50'nin yükselmesini destekleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Yatırımcılar, bu olumlu durumu değerlendirerek stratejilerini gözden geçirmektedir.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi, 26 Eylül 2026'da saat 10:15'te 12.899,35 puan seviyesinde işlem görmektedir. Gün içerisinde %0,09'luk bir artış kaydedilmiştir. Bu sınırlı yükseliş, piyasadaki dalgalanmaların sürdüğünü göstermektedir. Yatırımcılar, temkinli bir yaklaşım sergilemektedir. Türkiye ekonomisine dair gelen veriler, BIST 100 üzerindeki etkiyi genişletmektedir. Uluslararası piyasalardaki trendler de bu durumu etkilemektedir. Yatırımcılar, artan volatiliteleri dikkatle takip etmektedir. Bu durum, önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 26 Eylül Cumartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.08
7.342.320.867,47
% -1.42
18:10
ASTOR
261.25
6.811.219.772,50
% 0.29
18:10
TUPRS
406
6.788.109.364,50
% -1.16
18:10
ASELS
372.25
6.710.552.140,75
% 1.22
18:10
THYAO
290.75
6.095.182.799,25
% 0.78
18:10
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