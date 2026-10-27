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Borsa İstanbul açıldı 27 Ekim Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

27 Ekim 2026 tarihli BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcılar için önemli ekonomik göstergeler olarak öne çıkmaktadır. BIST 30, 13.935,52 puan ile hafif bir gerileme gösterirken, BIST 50 de 10.452,83 puana düştü. BIST 100 endeksi ise 11.138,10 puan seviyesinde işlem görmektedir. Bu veriler, piyasalardaki belirsizliklerin ve yatırımcıların temkinli yaklaşımının altını çizmektedir. Yatırımcıların iç ve dış dinamikleri dikkate alarak strateji geliştirmesi gerekmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 27 Ekim Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
27 Ekim 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 13.935,52 puandan işlem görmektedir. Günlük değişimi % -0.09 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif gerileme, piyasalardaki belirsizliğin bir yansımasıdır. Yatırımcıların temkinli yaklaşımı da etkili olmaktadır. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin performansını takip eder. Bu nedenle, endeksin durumu önemli bir ekonomik göstergedir. Yatırımcılar, global faktörler ve iç piyasa dinamiklerinin etkisini gözlemlemelidir.

BIST 50 Değerlendirmesi
Aynı tarihte BIST 50 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 10.452,83 puanda işlem görmektedir. Günlük değişimi % -0.11 olarak gözlemlenmiştir. Bu sonuç, yatırımcıların risk algısını göstermektedir. BIST 50, Türkiye'deki 50 büyük şirketin performansını yansıtır. Endekteki hareketler, piyasa eğilimlerini izlemek açısından kritik öneme sahiptir. Yatırımcılar, endeksin seyriyle birlikte sektörel gelişmeleri takip etmelidir. Stratejilerini buna göre belirlemeleri önemlidir.

BIST 100 Görünümü
BIST 100 endeksi, 27 Ekim 2026 günü saat 10:15 itibarıyla 11.138,10 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı % -0.12 olarak belirlenmiştir. Bu düşüş, piyasalardaki risk iştahının azalmasına işaret eder. Yatırımcılar, belirsizlikler karşısında daha temkinli bir tutum sergilemektedir. BIST 100, Türkiye'nin en kapsamlı borsa endeksidir. Yatırımcılara ekonominin genel sağlığı hakkında önemli sinyaller sunmaktadır. İç ve dış faktörleri göz önünde bulundurarak stratejilerini revize etmeleri gerekmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 27 Ekim Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
338.5
1.967.842.372,25
% 1.04
11:02
AKBNK
63.6
1.575.268.559,55
% -2.15
11:02
YKBNK
35.04
1.095.983.571,12
% -2.23
11:02
ISCTR
12.07
949.847.278,48
% -1.55
11:02
THYAO
256.75
878.406.820,50
% -0.58
11:02
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