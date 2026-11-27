BIST 30: 27 Kasım 2026

Saat 10:15 itibarıyla, BIST 30 endeksi 13.460,13 puan seviyesindedir. Günlük değişimi %0,05 olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar, bu endeksi dikkatle izlemektedir. Endeks, Türkiye'nin en büyük ve en likit 30 şirketinin performansını yansıtır. Gün içinde hafif bir artış göstermesi, piyasalardaki olumlu havanın bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Piyasa katılımcıları, bu küçük artışı dikkatle izlemektedir. Önümüzdeki dönemdeki potansiyel büyüme beklentileri ve ekonomik verilerin etkisi önem arz etmektedir.

BIST 50: 27 Kasım 2026

Saat 10:15'te, BIST 50 endeksi 10.087,40 puan seviyesine gerilemiştir. Günlük değişim oranı % -0,07 olarak belirlenmiştir. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin performansını takip eden bir endekstir. Bu endeks, yatırımcılara daha geniş bir sektörel bakış açısı sunmaktadır. Ancak, bu küçük düşüş bazı ekonomik verilerle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, küresel piyasalardaki dalgalanmalar da yatırımcıları endişelendirmektedir. Piyasalarda gergin bir atmosfer hâkimdir. Yatırımcıların dikkatli adımlar atması önem taşıyor.

BIST 100: 27 Kasım 2026

BIST 100 endeksi 10.745,92 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,03 olarak gerçekleşmiştir. Saat 10:15 itibarıyla, bu endeks Türkiye'deki en büyük 100 şirkete dair yaygın bir görünüm sunmaktadır. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam etmektedir. Hafif bir artış sergileyen BIST 100, yatırım ortamındaki iyileşme sinyalleriyle desteklenmektedir. Yatırımcılar, yerel ve uluslararası gelişmeleri göz önünde bulundurarak pozisyonlarını yeniden değerlendirmektedir. BIST 100’ün performansı, beklentileri etkileyen belirleyici bir faktördür.