FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 27 Mayıs Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 27 Mayıs 2026'da önemli seviyelerde işlem görmekte. Bu endeksler, yatırımcıların ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak risk iştahındaki azalmayı yansıtıyor. BIST 30 günlük değişim oranı -2,05 olarak kaydedilmişken, BIST 50 ve BIST 100 sırasıyla -1,98 ve -1,64 değerlerinde düşüş gösterdi. Ayrıca, yatırımcıların dikkatli değerlendirmeler yapması gereken bir dönem söz konusu.

Borsa İstanbul açıldı 27 Mayıs Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi
BIST 30, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:15’te 15.493,67 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı -2,05 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, büyük ölçekli şirketlerin hisse senetlerini kapsar. Piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik dalgalanmalar bu göstergeyi etkiliyor. Düşüş, yatırımcıların risk iştahında azalma ile bağlantılı olabilir. Ayrıca, genel ekonomik durgunluk endişeleri de bu durumu etkiliyor. Bu durum, kurumsal yatırımcılar için önemli bir değerlendirme süreci başlatmış durumda.

BIST 50 Analizi
BIST 50, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.129,92 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -1,98 olarak belirlenmiştir. Daha geniş yatırımcı tabanına hitap eden bu endeks, dalgalanmalardan etkilenmektedir. Son günlerde bir miktar geri çekilme yaşanmaktadır. Dış piyasalardaki olumsuz gelişmeler de etkilidir. İç ekonomik dinamikler, BIST 50'deki düşüşün nedenleri arasındadır. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Potansiyel alım fırsatları da doğabilir, ancak dikkatli bir değerlendirme süreci gereklidir.

BIST 100 Analizi
BIST 100, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 13.662,75 seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişim oranı -1,64 olarak kaydedilmiştir. Bu endeks, Türkiye’nin ekonomik sağlığı hakkında önemli bir gösterge sunar. Mevcut düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmaktadır. Yerel ve global piyasalardaki olumsuz haber akışı etkili olmuştur. Yatırımcılar, pazardaki gelişmeleri dikkatle takip etmelidir. Bu durum, hisse senedi yatırım stratejilerinin gözden geçirilmesini gerektirir.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Borsa İstanbul açıldı 27 Mayıs Çarşamba 2026 BIST Yorumları 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güne düşüşle başladı: Gram altın 6 bin 615 liraya gerilediGüne düşüşle başladı: Gram altın 6 bin 615 liraya geriledi
Ferrari’nin elektrikli aracı tanıtıldı! Tasarımı eleştirildiFerrari’nin elektrikli aracı tanıtıldı! Tasarımı eleştirildi

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
380.25
9.058.282.693,00
% -5.35
12:40
ASTOR
312.75
7.577.431.978,75
% -8.49
12:40
EUPWR
76.1
5.294.735.722,85
% -9.99
12:40
FROTO
84.15
5.078.789.555,05
% -3.94
12:40
AKBNK
64
4.684.577.058,85
% -2.14
12:40
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.