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Borsa İstanbul açıldı 28 Ağustos Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

28 Ağustos 2026 tarihli BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 30 endeksi 16.704,80 puanda, BIST 50 endeksi ise 13.103,63 puanda işlem görüyor. BIST 100 endeksi de 14.543,70 puanda bulunuyor. Bu endekslerdeki düşüş, piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik verilerin etkisiyle şekilleniyor. Yatırımcıların hisse seçiminde temkinli olmaları öneriliyor.

Borsa İstanbul açıldı 28 Ağustos Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
28 Ağustos 2026 sabah saatlerinde BIST 30 endeksi, 16.704,80 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim -0,33 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Piyasalardaki dalgalanma, karar alma süreçlerini zorlaştırıyor. Ekonomik verilerin etkisi, endeksin bu seviyelerde kalmasına neden olabilir. Büyük ölçekli şirketlerin performansları, BIST 30'un yönünü belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

BIST 50 Durumu
BIST 50 endeksi, 13.103,63 puan ile işlem görüyor. Bu durum, bir önceki güne kıyasla -0,20 oranında bir düşüş göstermektedir. Bu düşüş, piyasalardaki genel satıcılı atmosferin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Yatırımcıların hisse senedi seçimlerinde dikkatli olmaları gerekiyor. Olası volatilitenin etkilerini en aza indirmek önem taşıyor. Piyasa katılımcıları, BIST 50'deki bu geri çekilmeyi yakından takip ediyor.

BIST 100 Görünümü
BIST 100 endeksi, 14.543,70 puan seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişim % -0,22 olarak kaydedilmektedir. Düşüş, genel ekonomik koşulların ve uluslararası piyasalardaki belirsizliğin etkisini yansıtıyor. Yatırımcılar, BIST 100'deki bu olumsuz trendin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Sektörel bazda fırsatları değerlendirme çabaları da sürüyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler, piyasalardaki durumu daha da etkileyecek gibi görünüyor.

Borsa İstanbul açıldı 28 Ağustos Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TEHOL
34.42
11.458.014.058,66
% 2.14
10:24
ASELS
410.25
2.332.144.761,50
% 1.61
10:24
ASTOR
348.5
1.769.074.726,50
% -0.14
10:24
TUPRS
390.75
1.757.876.009,25
% 2.63
10:24
THYAO
306.75
1.668.301.453,25
% -0.16
10:24
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