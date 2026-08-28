Borsa İstanbul açıldı 28 Ağustos Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

28 Ağustos 2026 sabah saatlerinde BIST 30 endeksi, 16.704,80 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim -0,33 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Piyasalardaki dalgalanma, karar alma süreçlerini zorlaştırıyor. Ekonomik verilerin etkisi, endeksin bu seviyelerde kalmasına neden olabilir. Büyük ölçekli şirketlerin performansları, BIST 30'un yönünü belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 13.103,63 puan ile işlem görüyor. Bu durum, bir önceki güne kıyasla -0,20 oranında bir düşüş göstermektedir. Bu düşüş, piyasalardaki genel satıcılı atmosferin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Yatırımcıların hisse senedi seçimlerinde dikkatli olmaları gerekiyor. Olası volatilitenin etkilerini en aza indirmek önem taşıyor. Piyasa katılımcıları, BIST 50'deki bu geri çekilmeyi yakından takip ediyor.

BIST 100 Görünümü

BIST 100 endeksi, 14.543,70 puan seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişim % -0,22 olarak kaydedilmektedir. Düşüş, genel ekonomik koşulların ve uluslararası piyasalardaki belirsizliğin etkisini yansıtıyor. Yatırımcılar, BIST 100'deki bu olumsuz trendin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Sektörel bazda fırsatları değerlendirme çabaları da sürüyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler, piyasalardaki durumu daha da etkileyecek gibi görünüyor.