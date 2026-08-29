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Borsa İstanbul açıldı 29 Ağustos Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

29 Ağustos 2026 tarihinde, BIST 30 endeksi 16.789,13 puana ulaşarak %0,17'lik bir günlük artış gösterdi. BIST 50 ise 13.180,39 puandan işlem görerek %0,39 değer kazandı. BIST 100 endeksi ise 14.641,56 puanda %0,45 artışla dikkat çekti. Bu olumlu değişimler, yatırımcı güveninin artışını ve piyasa katılımcılarının iyimserliğini yansıtıyor. Türkiye'nin en büyük ve likit şirketlerini temsil eden bu endeksler, ekonomik görünümdeki iyileşmeleri belgeliyor.

Borsa İstanbul açıldı 29 Ağustos Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 29 Ağustos 2026

29 Ağustos 2026 tarihinde, BIST 30 endeksi sabah saat 10:15 itibarıyla 16.789,13 puana ulaştı. Günlük değişim oranı %0,17 olarak kaydedildi. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit şirketlerinden oluşuyor. Bu endeks, yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmeleri için kritik bir gösterge niteliği taşıyor. Bugünkü küçük artış, yatırımcıların güveninde bir iyileşme yaratıyor. Ayrıca, genel ekonomik görünümdeki hafif olumlu sinyalleri de yansıtmakta.

BIST 50, 29 Ağustos 2026

BIST 50 endeksi, 29 Ağustos 2026 sabahı saat 10:15'te 13.180,39 puandan işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,39 olarak belirlenmiş durumda. Bu endeks, Türk borsa piyasasını geniş bir yelpazede temsil ediyor. İçinde önemli bir grup hisse senedi barındırıyor. Günlük yükseliş, piyasa katılımcılarının yatırım iştahının arttığını gösteriyor. Bu durum, ulusal ekonomiye dair iyimserliği destekliyor.

BIST 100, 29 Ağustos 2026

29 Ağustos 2026 sabah saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi, 14.641,56 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,45 olarak ölçülmekte. BIST 100, Türkiye genelindeki en büyük ve en likit 100 şirketin hisselerini kapsıyor. Bu endeks, ülke ekonomisinin genel sağlığına dair önemli bir gösterge sunuyor. Bugünkü değer artışı, sürdürülebilir büyüme potansiyelini yansıtmakta. Yatırımcı güveninin giderek arttığı da gözlemleniyor. Bu durum, piyasa dinamiklerine olumlu bir etki yapıyor.

Borsa İstanbul açıldı 29 Ağustos Cumartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TEHOL
36
17.016.437.678,40
% 6.82
18:10
THYAO
307.5
12.887.327.671,25
% 0.08
18:10
ASTOR
349.25
11.482.132.652,50
% 0.07
18:10
TUPRS
396
10.959.680.613,50
% 4.01
18:10
ASELS
404
10.911.248.047,00
% 0.06
18:10
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