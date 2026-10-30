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Borsa İstanbul açıldı 30 Ekim Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla önemli düşüşler yaşadı. BIST 30 endeksi 13.849,52 seviyesine gerilerken, BIST 50 endeksi 10.403,11 seviyesine düştü. Benzer şekilde, BIST 100 endeksi 11.089,12 seviyesine indi. Bu durum, yatırımcılar arasında endişeye yol açarken, global piyasa dalgalanmaları ve ekonomik belirsizlikler etkili faktörler arasında yer aldı. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerini dikkatle izlemeye devam ediyor.

Borsa İstanbul açıldı 30 Ekim Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 30 Ekim 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 13.849,52 seviyesine geriledi. Günlük değişimi %0.8 düşüş şeklinde kaydedildi. Bu durum, yatırımcılar arasında endişe yaratan piyasa dinamikleri ile genel ekonomik belirsizliklerden kaynaklanıyor olabilir. Global piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik veriler, bu düşüşü etkileyen unsurlar arasında bulunmaktadır. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin dahil olduğu bir endeks. Yatırımcılar, bu endeksi dikkatle takip ediyor.

BIST 50 endeksi, 30 Ekim 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 10.403,11 seviyesinde işlem görmekte. Gün içerisinde %0.63'lük bir düşüş yaşanmaktadır. Bu durum, bazı sektörlerdeki zayıflamalar ile piyasa algısındaki olumsuzluklarla bağlantılıdır. BIST 50, BIST 30'un daha geniş bir versiyonu olarak değerlendirilmektedir. Bu endekste, yatırımcıların duyarlılığını etkileyen birçok faktör var. Şirketlerin finansal performansları ve global ekonomik gelişmeler, BIST 50'nin yönü üzerinde etkili olmaktadır.

BIST 100 endeksi, 30 Ekim 2026 sabahında 10:15 itibarıyla 11.089,12 seviyesine geriledi. Bu durum %0.68'lik bir kayıp anlamına geliyor. Kayıplar, günlük işlem hacmindeki düşüş ile global borsa endekslerindeki dalgalanmalarla örtüşmektedir. Yatırımcılar için piyasa dinamiklerini izlemek önemlidir. Risk yönetimi, mevcut zorluklarla başa çıkmanın bir yolu olarak öne çıkmaktadır. BIST 100, Türk borsa piyasasının sağlık durumunu yansıtan en kapsamlı endekslerden biridir. Genel ekonomik koşullara bağlı olarak ciddi değişimler gösterebilir.

Borsa İstanbul açıldı 30 Ekim Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
343.5
2.206.595.907,25
% -4.18
10:12
ASTOR
172.7
585.247.508,40
% -2.15
10:12
THYAO
251.75
565.098.988,75
% -0.3
10:12
TUPRS
359.5
481.261.658,50
% 1.27
10:12
AKBNK
62.75
420.065.074,85
% -0.4
10:12
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