Borsa İstanbul açıldı 31 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Piyasa Dalgalanmaları ve Günlük Performans

BIST 30, 31 Ekim 2026’da 10:15 saatinde 13.419,68 puandan işlem görmektedir. Günlük değişimi ise -3,88 seviyesindedir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve likit şirketlerinin yer aldığı bir endekstir. Bu nedenle yatırımcılar tarafından sıkça takip edilmektedir. Ancak, son günlerde olumsuz eğilimler gözlemlenmektedir. Piyasalarda belirsizlik yaratmaktadır. Bu durum, genel ekonomik koşullardaki dalgalanmaların yan etkisi olarak değerlendirilmektedir.

BIST 50: Piyasa Performansı ve Yatırımcı Algısı

BIST 50, 31 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 10.078,61 puandan işlem görmektedir. Bu noktada günlük değişimi -3,73 olarak kaydedilmiştir. BIST 50, BIST 100 içerisinde yer alan ilk 50 şirketin performansını yansıtmaktadır. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Ancak, gün içindeki kayıplar meydana gelmektedir. Bu kayıplar, yatırımcıların tedirginliğini artırmaktadır. Bunun sonucunda piyasanın geleceği konusunda soru işaretleri doğmaktadır. Ekonomik verilerin gözlemlenmesi, kayıpların nedenlerine dair daha derin bir anlayış kazandıracaktır.

BIST 100: Kapsamlı Piyasa Gözlemi

BIST 100, 31 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15’te 10.759,56 puandan işlem görmektedir. Günlük değişimi -3,64 seviyesine gerilemiştir. BIST 100, Türkiye'nin en kapsamlı hisse senedi endeksi olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, birçok yatırımcının ilgisini çekmektedir. Ancak, gün içindeki değer kayıpları yaşanmaktadır. Bu kayıplar, ulusal ve uluslararası ekonomik durumla bağlantılı görünmektedir. Yatırımcıların dikkatli kararlar alması gerekmektedir. Olumsuz gelişmelere karşı temkinli olmaları büyük önem taşımaktadır.