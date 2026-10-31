FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 31 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 31 Ekim 2026 itibarıyla önemli dalgalanmalar göstermektedir. BIST 30, 13.419,68 puanla -3,88'lik bir değişim yaşarken, BIST 50 -3,73 ile 10.078,61 puanda işlem görmektedir. BIST 100 ise 10.759,56 puanla -3,64 seviyesine düşmüştür. Yatırımcılar, bu olumsuz piyasa performansına karşı dikkatli olmalı ve ekonomik verileri yakından takip etmelidir.

Borsa İstanbul açıldı 31 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Piyasa Dalgalanmaları ve Günlük Performans

BIST 30, 31 Ekim 2026’da 10:15 saatinde 13.419,68 puandan işlem görmektedir. Günlük değişimi ise -3,88 seviyesindedir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve likit şirketlerinin yer aldığı bir endekstir. Bu nedenle yatırımcılar tarafından sıkça takip edilmektedir. Ancak, son günlerde olumsuz eğilimler gözlemlenmektedir. Piyasalarda belirsizlik yaratmaktadır. Bu durum, genel ekonomik koşullardaki dalgalanmaların yan etkisi olarak değerlendirilmektedir.

BIST 50: Piyasa Performansı ve Yatırımcı Algısı

BIST 50, 31 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 10.078,61 puandan işlem görmektedir. Bu noktada günlük değişimi -3,73 olarak kaydedilmiştir. BIST 50, BIST 100 içerisinde yer alan ilk 50 şirketin performansını yansıtmaktadır. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Ancak, gün içindeki kayıplar meydana gelmektedir. Bu kayıplar, yatırımcıların tedirginliğini artırmaktadır. Bunun sonucunda piyasanın geleceği konusunda soru işaretleri doğmaktadır. Ekonomik verilerin gözlemlenmesi, kayıpların nedenlerine dair daha derin bir anlayış kazandıracaktır.

BIST 100: Kapsamlı Piyasa Gözlemi

BIST 100, 31 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15’te 10.759,56 puandan işlem görmektedir. Günlük değişimi -3,64 seviyesine gerilemiştir. BIST 100, Türkiye'nin en kapsamlı hisse senedi endeksi olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, birçok yatırımcının ilgisini çekmektedir. Ancak, gün içindeki değer kayıpları yaşanmaktadır. Bu kayıplar, ulusal ve uluslararası ekonomik durumla bağlantılı görünmektedir. Yatırımcıların dikkatli kararlar alması gerekmektedir. Olumsuz gelişmelere karşı temkinli olmaları büyük önem taşımaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 31 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da Kültür Yolu heyecanı başladı! Bakan Ersoy 440'tan fazla etkinliğin açılışını yaptıAntalya'da Kültür Yolu heyecanı başladı! Bakan Ersoy 440'tan fazla etkinliğin açılışını yaptı
Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurduEmekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
347
15.579.275.277,00
% -3.21
18:10
THYAO
242.2
9.217.347.239,90
% -4.08
18:10
AKBNK
60.9
8.494.963.680,65
% -3.33
18:10
YKBNK
33.96
6.560.405.680,66
% -1.51
18:10
TUPRS
343.5
5.885.670.813,75
% -3.24
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

İran’dan Avrupa ülkelerine sert mesaj: "Şimdi bedel ödeme sırası sizde"

İran’dan Avrupa ülkelerine sert mesaj: "Şimdi bedel ödeme sırası sizde"

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Öpüşme sahnesi heyecan yarattı! 'Senarist sesimizi duymuş'

Öpüşme sahnesi heyecan yarattı! 'Senarist sesimizi duymuş'

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.