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Borsa İstanbul açıldı 31 Temmuz Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

31 Temmuz 2026'da BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri işlem gördü. BIST 30 endeksi 15.110,38 puanda %0,51, BIST 50 endeksi 11.825,28 puanda %0,42, BIST 100 endeksi ise 13.343,08 puanda %0,38 günlük değişim kaydetti. Bu artışlar, yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturdu. Türkiye'nin en büyük şirketlerini kapsayan bu endeksler, piyasa dinamiklerini ve ekonomik sağlığı yansıtıyor.

Borsa İstanbul açıldı 31 Temmuz Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

31 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, saat 10:15'te 15.110,38 puan seviyesinden işlem görmeye başladı. Günlük değişim oranı %0,51 olarak kaydedildi. Bu artış, investment yapanlar arasında olumlu bir hava yarattı. Piyasanın genel sağlığı hakkında da iyimser bir ortam oluştu. BIST 30 endeksindeki büyük şirketlerin performansı, Türk borsasındaki kararları etkiliyor. Piyasa hafızası ve makroekonomik durum, bu büyüme üzerinde olumlu etki yapıyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 31 Temmuz 2026 tarihinde 11.825,28 puandan işlem görmeye başladı. Saat 10:15'teki günlük değişim ise %0,42 seviyesinde oldu. Bu gelişme, borsa yatırımcıları için umut verici bir ivme sağladı. BIST 50, Türkiye'nin önde gelen 50 büyük şirketini kapsıyor. Bu nedenle ülkedeki ekonomik dinamikleri yansıtan bir endeks olarak değerlendiriliyor. İleriye dönük trendler, bu endeksin performansında belirleyici olabilir.

BIST 100 Analizi

31 Temmuz 2026'da BIST 100 endeksi, saat 10:15'te 13.343,08 puandan işlem görmeye başladı. Günlük değişim oranı ise %0,38 olarak kaydedildi. BIST 100, Türkiye'nin en büyük ve likit şirketlerini içeriyor. Bu nedenle piyasa genelindeki hareketlerin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Mevcut artış, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında güven tesis etti. Yatırımcılar, endeksin performansını değerlendirirken global piyasalardaki gelişmeleri göz önünde bulunduracaklar.

Borsa İstanbul açıldı 31 Temmuz Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
345.75
3.012.402.033,75
% 2.44
10:44
ASTOR
294.25
2.483.951.983,25
% 2.35
10:44
SARAE
80.05
2.483.639.338,80
% -1.66
10:44
THYAO
311
2.339.930.340,50
% 0.89
10:44
AKBNK
62.25
1.962.015.662,15
% 1.06
10:44
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