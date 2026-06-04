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Borsa İstanbul açıldı 4 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100, Türkiye'nin hisse senedi piyasasında önemli endeksler olarak dikkat çekiyor. 04 Haziran 2026 itibarıyla BIST 30, 15.954,85 puanla işlem görürken; BIST 50, 12.500,71 puana ulaşmıştır. BIST 100 ise 14.061,77 seviyesinde. Bu endekslerin günlük değişim oranları sırasıyla %0,75, %0,74 ve %0,69 olarak kaydedildi. Artan piyasa hacmi ve uluslararası yatırımcı ilgisi, endekslerin olumlu performansında etkili olmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 4 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 04 Haziran 2026 itibarıyla 15.954,85 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimi %0,75 oranında artış göstermektedir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin hisselerini kapsıyor. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak değerlendirilmekte. Son günlerde artan piyasa hacmi destekleyici bir faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca uluslararası yatırımcı ilgisi de BIST 30’un yukarı yönlü hareketini destekliyor.

BIST 50, 04 Haziran 2026’da 12.500,71 seviyesine ulaşmış durumda. Günlük değişim oranı ise %0,74 olarak belirlenmiştir. Bu endeks, piyasa değeri en yüksek 50 hisse senedini içeriyor. Böylece geniş bir yatırımcı tabanını temsil etmektedir. Son dönemde yapılan yapısal reformlar da önemli bir etken. Yerli yatırımların artışı, BIST 50’nin performansını olumlu yönde etkilemektedir.

Borsa İstanbul açıldı 4 Haziran 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

BIST 100, 04 Haziran 2026 tarihinde 14.061,77 seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,69 olarak kaydedilmiştir. BIST 100, Türkiye’nin en likit ve en geniş kapsamlı hisselerini içermektedir. Bu durum yatırımcılar için kapsamlı bir piyasa görünümü sunar. Yüksek likidite, güçlü şirket performansları ile desteklenmektedir. Böylece BIST 100’ün istikrarlı bir şekilde büyümesine katkıda bulunuyor.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
346.5
5.213.192.697,75
% -3.35
11:04
MAGEN
56.45
5.076.576.595,35
% -9.97
11:04
ASELS
387
3.154.435.307,25
% 0.91
11:04
THYAO
298.75
3.016.704.060,25
% 0.59
11:04
TRALT
48.34
2.299.616.434,66
% 2.63
11:04
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