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Karadeniz’de enerji için dev adım! Doğal gazda yeni dönem başlıyor

Karadeniz’de doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu için hazırlıklarda sona yaklaşıldı. 260 tonluk alev kulesi monte edildi.

Karadeniz’de enerji için dev adım! Doğal gazda yeni dönem başlıyor

Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz üretimini artıracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu için hazırlıklarda önemli bir aşama daha tamamlandı. Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretimi devam ederken, Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi’nin göreve başlaması için çalışmalar hız kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamasına göre, Karadeniz’deki doğal gaz üretimini iki katına çıkarması planlanan platformun hazırlıklarında sona yaklaşılıyor. Bu kapsamda, acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli biçimde tahliye edilmesini sağlayan alev kulesinin montajı gerçekleştirildi.

Karadeniz’de enerji için dev adım! Doğal gazda yeni dönem başlıyor 1

DEV VİNÇLERLE 260 TONLUK KULE MONTE EDİLDİ

"Flare Tower" olarak da bilinen alev kulesinin platforma yerleştirilmesi için iki dev vinç kullanıldı. Operasyonda biri 3 bin 500 ton, diğeri 800 ton kaldırma kapasitesine sahip vinçlerden yararlanıldı.

Kaldırma çalışmasının tamamlanmasıyla 96 metre yüksekliğindeki, yaklaşık 65 metrekare taban alanına sahip ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi platformdaki yerine yerleştirildi.

Alev kulesi, acil durumlarda ortaya çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli şekilde uzaklaştırılmasına hizmet ediyor. Tahliye edilen gazların yüksek sıcaklıkta kontrollü biçimde yakılmasını sağlayan sistem, tesis içerisindeki basıncın güvenli sınırlar içerisinde tutulmasına da imkan veriyor.

Karadeniz’de enerji için dev adım! Doğal gazda yeni dönem başlıyor 2

"OSMAN GAZİ İÇİN ARTIK GÜN SAYILIYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’ndaki son çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar'ın açıklaması şöyle: "Karadeniz'de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'muz kritik görevi için artık gün sayıyor. Filyos Limanı'ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelinirken son olarak platformun en kritik parçalarından biri olan 96 metre yükseklikte ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi de başarılı bir şekilde platforma entegre edildi. Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimimizi iki katına çıkaracağız. Böylece 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız. Hedefimiz, 2028'de ikinci yüzer üretim platformumuzu da devreye alarak günlük üretimimizi 45 milyon metreküpe çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğal gazını Karadeniz'den karşılamak."

Karadeniz’de enerji için dev adım! Doğal gazda yeni dönem başlıyor 3

HEDEF GÜNLÜK 45 MİLYON METREKÜP ÜRETİM

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun eylül ayı sonunda görev yerine gönderilmesi, yılın son çeyreğinde ise devreye alınması planlanıyor. Platformun faaliyete geçmesiyle Sakarya Gaz Sahası’ndaki günlük üretimin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Bu artış sonucunda Karadeniz’den 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Türkiye’nin sonraki hedefi ise 2028 yılında ikinci yüzer üretim platformunu devreye almak.

İkinci platformun da devreye girmesiyle günlük doğal gaz üretiminin 45 milyon metreküpe çıkarılması ve 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz’den karşılanması hedefleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Karadeniz doğal gaz Sakarya Gaz Sahası
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