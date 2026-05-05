Borsa İstanbul açıldı 5 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Üzerine Bir İnceleme

5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, 16.518,23 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,19 artış göstermiştir. Bu durum, yatırımcı güveninin arttığını göstermektedir. Ayrıca büyük sermayeli şirketlerin performansı istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. BIST 30, Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerini barındırmaktadır. Bu nedenle ekonomik aktiviteleri ve piyasa trendlerini izlemek için kritik bir rol oynamaktadır.

BIST 50 İstatistikleri

BIST 50 endeksi, 5 Mayıs 2026 tarihinde 12.900,10 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,25 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, orta ölçekli şirketlerin başarılı finansal raporları ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca sektörel büyüme beklentileri de önemli bir etkendir. BIST 50, yatırımcılara daha geniş bir yelpaze sunmaktadır. Piyasa hareketlerini anlamak için bu endeks önemli bir referans noktasıdır. Endeksteki bu performans, yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

BIST 100 Performansı

5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla BIST 100 endeksi, 14.401,72 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,22 olarak gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin performansını yansıtmaktadır. Yatırımcılara genel bir piyasa gözlemi sunmaktadır. Bu endeksteki istikrar, ekonomik büyümenin bir göstergesidir. Ayrıca piyasa güveninin artması da dikkat çekmektedir. BIST 100’e ders verici bir bakış açısıyla yaklaşmak, piyasa trendlerini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.