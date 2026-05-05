Borsa İstanbul açıldı 5 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 5 Mayıs 2026 tarihinde 16.518,23 puana ulaşarak %0,19 artış göstermiştir. Bu artış, yatırımcı güveninin yükseldiğini ve büyük sermayeli şirketlerin performansının istikrarlı olduğunu göstermektedir. BIST 50 endeksi de %0,25 artışla 12.900,10 puana, BIST 100 endeksi ise %0,22 artışla 14.401,72 puana ulaşmıştır. Bu istikrarlı büyüme, Türkiye ekonomisinin temel sektörleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
BIST 30 Üzerine Bir İnceleme
5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, 16.518,23 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,19 artış göstermiştir. Bu durum, yatırımcı güveninin arttığını göstermektedir. Ayrıca büyük sermayeli şirketlerin performansı istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. BIST 30, Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerini barındırmaktadır. Bu nedenle ekonomik aktiviteleri ve piyasa trendlerini izlemek için kritik bir rol oynamaktadır.

BIST 50 İstatistikleri

BIST 50 endeksi, 5 Mayıs 2026 tarihinde 12.900,10 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,25 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, orta ölçekli şirketlerin başarılı finansal raporları ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca sektörel büyüme beklentileri de önemli bir etkendir. BIST 50, yatırımcılara daha geniş bir yelpaze sunmaktadır. Piyasa hareketlerini anlamak için bu endeks önemli bir referans noktasıdır. Endeksteki bu performans, yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

BIST 100 Performansı

5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla BIST 100 endeksi, 14.401,72 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,22 olarak gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin performansını yansıtmaktadır. Yatırımcılara genel bir piyasa gözlemi sunmaktadır. Bu endeksteki istikrar, ekonomik büyümenin bir göstergesidir. Ayrıca piyasa güveninin artması da dikkat çekmektedir. BIST 100’e ders verici bir bakış açısıyla yaklaşmak, piyasa trendlerini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.15
4.760.235.717,79
% 0.96
11:43
ASTOR
296
4.356.515.439,25
% 1.98
11:43
THYAO
302
4.184.185.283,75
% 0.42
11:43
EREGL
36.92
2.921.808.695,12
% 3.07
11:43
ASELS
431.5
2.693.938.220,75
% -0.06
11:43
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

