Ödeme için son günlere girildi: Ev, dükkan, arsası olanlar dikkat

Emlak vergisi ödemeleri son dakika... Ev, dükkan, arsa ve tarla gibi taşınmazı olanları ilgilendiren Emlak Vergisi ödemeleri için kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı tatili sebebiyle kapalı olan belediye vezneleri sebebiyle internetten ödeme yapılmasının önerildiği vurgulandı.

Hande Dağ

Emlak Vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Çok sayıda vatandaşı ilgilendiren emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran. Özellikle bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri olanların bu vergiyi ödemesi gerekiyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; ödemelerini zamanında yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

Emlak vergisinin peşin ya da taksitle ödenebildiği belirtilirken brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınlarının emlak vergisi ödemediği kaydedildi. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin de bu vergiden muaf tutulduğu aktarılırken vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocuklarının da ödeme yapmadığı vurgulandı.

Emlak vergisinin belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplandığı kaydedilirken bu değerin, evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunduğu, vergi tutarının taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebildiği aktarıldı.

