Borsa İstanbul'da 4 hisse halka arz endeksinden çıkarılıyor

Borsa İstanbul, BIST Halka Arz Endeksi'nde (XHARZ) kapsam değişikliğine gitti. Yapılan açıklamaya göre 4 hisse endeks dışına çıkarılırken, düzenleme 2 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul, BIST Halka Arz Endeksi’nde (XHARZ) değişikliğe gidileceğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre söz konusu düzenleme 2 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Açıklamada, "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti"nin 8.18 maddesi uyarınca bazı payların endeks kapsamından çıkarılacağı belirtildi.

ENDEKSTEN ÇIKARILACAK HİSSELER

Duyuruya göre BIST Halka Arz Endeksi kapsamından çıkarılacak hisseler şunlar;

ALVES Kablo (ALVES)
Bor Şeker (BORSK)
Limak Doğu Anadolu (LMKDC)
Pasifik Teknoloji (PATEK)

Söz konusu değişiklikle birlikte bu paylar, 2 Mart 2026 itibarıyla BIST Halka Arz Endeksi'nde yer almayacak.

