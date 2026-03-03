FİNANS

Borsa İstanbul'da 4 Mart Çarşamba günü bilanço açıklaması beklenen şirketler

Borsa İstanbul'da bilanço heyecanı sürüyor. 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçları kapsamında dev şirketler 4 Mart Çarşamba günü kâr ve zarar tablolarını açıklamaya hazırlanıyor. Holding, havacılık, perakende, telekom ve sanayi sektörlerinden önemli isimlerin bilanço sonuçları, piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor.

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul'da 2025 yılı dördüncü çeyrek bilanço dönemi hız kesmeden devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem günü olan 4 Mart Çarşamba günü açıklanması beklenen finansal tablolar, yatırımcıların yakın takibinde olacak.

Bilanço takviminde holding, havacılık, perakende, telekomünikasyon ve sanayi sektörlerinden önemli şirketlerin sonuçları piyasaların odağında yer alıyor.

4 MART'TA BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)

