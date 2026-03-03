Borsa İstanbul'da 4 Mart Çarşamba günü bilanço açıklaması beklenen şirketler

Borsa İstanbul'da 2025 yılı dördüncü çeyrek bilanço dönemi hız kesmeden devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem günü olan 4 Mart Çarşamba günü açıklanması beklenen finansal tablolar, yatırımcıların yakın takibinde olacak.
Bilanço takviminde holding, havacılık, perakende, telekomünikasyon ve sanayi sektörlerinden önemli şirketlerin sonuçları piyasaların odağında yer alıyor.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
