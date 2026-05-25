Akın ettiler: Dolup taştı, ilk kez görenler şaşırdı

Bozkırın ortasında, doğal turkuaz rengiyle nazar boncuğunu andıran Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü ziyaretçilerini mest ediyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde doğal turkuaz rengiyle ‘Anadolu'nun nazar boncuğu' olarak adlandırılan Gökpınar Gölü, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilini fırsat bilenler eşsiz bu güzelliği keşfetmek için kilometrelerce yol katederek Gürün ilçesine geldi. Göl adeta ziyaretçilerle dolup taştı. Göl kenarında gezinti yaparak benzersiz bu güzelliğin tadını çıkartanlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

ZİYARETÇİLERİNİ MEST EDİYOR

İlk kez gölle karşılaşanlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, "Kataloglardaki fotoğraflarla oynandığını düşünüyorduk. Gelip göl suyunun gerçekten de mavi ve son derece berrak olduğunu görünce hayretler içerisinde kaldık. Bu Allah'ın bir lütfu. Herkese gelip görmelerini tavsiye ederiz" dediler.

GÜNEŞ IŞIKLARI EN DERİN NOKTAYA KADAR ULAŞIYOR

Gölün turkuaz rengi kadar bir diğer özelliği ise suyunun berraklığı.

Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki göl, 1500 rakımda yerin metrelerce altında kaynayarak çıkıyor.

Zemini kaya olduğu için yüzeye çıkan su dünyanın en berrak sularından birisi olarak kabul ediliyor.

Suyun berraklığı nedeniyle güneş ışıkları 17 metredeki zemine kadar ulaşıyor.

Bu nedenle ‘doğal akvaryum' olarak da adlandırılan gölde organik kırmızı benekli alabalıklar yaşıyor.

GÜZELLİĞİ KADAR EFSANELERİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Kültür Bakanları kaynaklarına göre gölle ilgili iki de rivayet bulunuyor.

Bunlardan birinde; bir çoban sürüsüyle birlikte gölün bulunduğu arazide dinlenirken rüyasında kendisine ‘Koyunların ile birlikte buradan uzaklaş, alttan su kaynayacak' denir. Çoban uyandığı zaman aceleyle sürüyü alır ve karşı yamaca geçer. Gerçekten de bir süre sonra su kaynamaya başlar ve Gökpınar oluşur.

İkinci rivayette ise; çoban ve sürüsü şiddetli susuzluk çekmektedir. Oraya yakın bir çevrede su kaynağı yoktur. Çoban çaresiz bir şekilde ‘Ya Rabbi su' diye inler ve elindeki asasını yere vurur. Bir süre sonra asanın değdiği yerden su kaynamaya başlar. Çoban ve koyunlar kana kana sularını içerler. Çıkan bu su, orada bir göl halini alır.

GEÇTİĞİMİZ YIL TABİAT PARKI İLAN EDİLDİ

Her geçen yıl ziyaretçi sayısı artan Gökpınar Gölü geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanlığı kararı ile Gökpınar Tabiat Parkı olarak ilan edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

