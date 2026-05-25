Damacana suyuna yeni zam hazırlığı!

Ambalajlı su piyasasında artan maliyetler fiyatlara yansırken, 19 litrelik damacanalarda yeni bir zam dalgası daha gündeme geldi.

4 KİŞİLİK BİR AİLE İÇİN ÜCRET 1.680 TL'YE ULAŞTI!

Yılbaşından bu yana damacana su fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. 19 litrelik bazı markalarda fiyat 210 TL seviyesine kadar çıkarken, aylık su gideri 4 kişilik bir aile için ortalama 1.680 TL’ye ulaştı.

FARK DİKKAT ÇEKTİ

Nefes'te yer alan habere göre damacana suyun fabrika çıkış fiyatı ile tüketiciye ulaşan fiyatı arasındaki fark dikkat çekti. Fabrikadan ortalama 45 - 55 TL'ye çıkan 19 litrelik damacana, tüketiciye ulaşana kadar en az 175 TL zamlanıyor. İnternet siparişlerinde ise fiyatın 660 TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor.

HAZİRAN İÇİN YENİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, haziran ayında damacana başına yaklaşık 30 TL yeni zam beklediklerini açıkladı.

Artan fiyatlar nedeniyle yurttaşların musluk suyu ve arıtma cihazlarına yöneldiği ifade edilirken, 5 litrelik pet şişe suların da şubattan bu yana 26 TL'den 36 TL'ye yükseldiği aktarıldı.

Artışın devam etmesi halinde hane bütçelerinde su giderinin daha da yükseleceği öngörülüyor.