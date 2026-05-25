Damacana suyuna yeni zam hazırlığı!

Artan akaryakıt, nakliye ve üretim maliyetleri ambalajlı su fiyatlarını da vurdu. Uzmanlar ve sektör temsilcileri, haziran ayında yeni bir zam dalgasının daha gelebileceğini belirtiyor.

Cansu Çamcı

Ambalajlı su piyasasında artan maliyetler fiyatlara yansırken, 19 litrelik damacanalarda yeni bir zam dalgası daha gündeme geldi.

4 KİŞİLİK BİR AİLE İÇİN ÜCRET 1.680 TL'YE ULAŞTI!

Yılbaşından bu yana damacana su fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. 19 litrelik bazı markalarda fiyat 210 TL seviyesine kadar çıkarken, aylık su gideri 4 kişilik bir aile için ortalama 1.680 TL’ye ulaştı.

FARK DİKKAT ÇEKTİ

Nefes'te yer alan habere göre damacana suyun fabrika çıkış fiyatı ile tüketiciye ulaşan fiyatı arasındaki fark dikkat çekti. Fabrikadan ortalama 45 - 55 TL'ye çıkan 19 litrelik damacana, tüketiciye ulaşana kadar en az 175 TL zamlanıyor. İnternet siparişlerinde ise fiyatın 660 TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor.

HAZİRAN İÇİN YENİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, haziran ayında damacana başına yaklaşık 30 TL yeni zam beklediklerini açıkladı.

Artan fiyatlar nedeniyle yurttaşların musluk suyu ve arıtma cihazlarına yöneldiği ifade edilirken, 5 litrelik pet şişe suların da şubattan bu yana 26 TL'den 36 TL'ye yükseldiği aktarıldı.

Artışın devam etmesi halinde hane bütçelerinde su giderinin daha da yükseleceği öngörülüyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

