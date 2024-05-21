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Borsa İstanbul’da baş döndüren rekor: Yeni hedef 20.000 puan! Uzman isim tek tek anlattı: ‘Bireysel yatırımcı ralliyi uzaktan izliyor’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.05.2024 12:56
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Borsa İstanbul psikolojik direnç seviyelerini bir bir kırmaya devam ediyor. Önce 10 bin puan şimdi ise 11.000 puanın üzerini gören BIST 100 endeksindeki yükselişin nedeni belli oldu. Ekonomist Tuğbek Çitilci, borsadaki rallinin sebebini Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyede bulunan ülke risk primi yani CDS’ye bağladı. Peki borsadaki yükseliş sürecek mi? Hangi hisseler öne çıkabilir? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Borsa İstanbul’da baş döndüren rekor: Yeni hedef 20.000 puan! Uzman isim tek tek anlattı: ‘Bireysel yatırımcı ralliyi uzaktan izliyor’

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 10.739,57 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 10.775,00 puana taşıdı.

MYNET FİNANS / ÖZEL

BORSA İSTANBUL İLK KEZ O SEVİYENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselerek 10.767,34 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,76 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.767,34 puana çıktı. Yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aştı.

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YATIRIMCI HALKA ARZLARLA BORSAYA GERİ DÖNDÜ

Yatırımcı sayısı ise 18 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 193 bin 552 kişi arttı. Toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 570 bin 847'den 8 milyon 614 bin 243'e çıktı. Yatırımcı sayısındaki artışta borsanın pozitif performansı etkili oldu. Ayrıca yeni halka arzlar da yatırımcı girişini hızlandırdı.

Yatırımcı sayısındaki önceki rekor Ekim 2023'te 8 milyon 573 bin 476 kişi ile kaydedilmişti.

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CDS RİSK PRİMİ 2020’DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kurum ve kuruluşların da Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.

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BIST 100 İÇİN HEDEF 20 BİN PUAN!

Son gelişmelerin ardından pay senedi yatırımcıları ‘borsada yeni rekorlar gelecek mi?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Ekonomist Tuğbek Çitilci Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde yaşanan yükselişin nedenlerini, borsada hedef seviyeleri Mynet’e anlattı. Endeks 100’de 20.000 puanların uzak olmadığını vurguladı. İşte uzman ismin borsadaki rekor için o yorumu:

‘BORSADAKİ RALLİ RİSK PRİMİ KAYNAKLI’

“Borsa İstanbul’daki bu ralli tamamen ülke risk primi CDS kaynaklı bir ralli. CDS aşağı değerlemeler yukarı. Fakat burada önemli olan kırılma, özellikle bu ralli tamamen yabancıya hitap ediyor. SWAP hattının açılma potansiyeli, Türkiye’nin gri listeden çıkması, ülke risk priminin gerilemesi tüm bunlar eşittir yabancı yatırımcı.

‘RALLİYİ UZAKTAN İZLİYORLAR’

Şu anda kuvvetle muhtemel birçok bireysel yatırımcı banka, holding, sigorta veya endeks 30 hisse senedine yatırım yapmadığından dolayı bu ralliyi uzaktan izliyor. Ve halâ da bu ralliye dahil olma konusunda biraz çekimser kalıyor.

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BORSA İSTANBUL’DA YENİ REKORLAR GELECEK Mİ?

İlk etapta 12.000 puan, 14.000 puan hedef potansiyeli endeks 100 için var. 1 ya da 1 buçuk yıllık dönemde de 20.000 puan endeks hedefi. Bu da tabii ekonomi yönetiminde veya politikalarda herhangi bir yol kazası olmayacağı varsayımı altında. Çünkü bu noktada Merkez Bankası sıkı para politikası uygularken önceliği büyüme değil. Çünkü biz şunları konuşmuyoruz. ‘Şirket kârlılıkları patlıyor, ileriye dönük beklentiler çok iyi, marjlar artıyor, değil… Çok yüksek bir faiz ortamı ve sıkılaştırma var. Biz büyüme temalı hisse senetlerinde ralli konuşmuyoruz. Biz tamamen risk priminin gerilemesi kaynaklı bir ralli konuşuyoruz.

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ÇOK HIZLI BİR SÜREDE O SEVİYE SÜRPRİZ DEĞİL

Rotasyon şöyle olacak: Banka, holding, sigorta. Yabancılar burada gerekli getiriyi sağladıktan sonra endeks 30’un ilk 10 hisse senedi tarafına dahil olup, yani Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom, Turkcell’e dahil olarak ikinci etap ralli başlatabilir. Ve yaz aylarında kuvvetle muhtemel 12 ila 14 bin arasında her ne kadar 1 yıllık periyotta 20 bin puan desem bile, eğer bu risk priminde özellikle 200 seviyesine gelmesi, daha sonra büyümeye veya yapısal reformlara ilişkin atılabilecek adımlarla çok hızlı bir şekilde de 20 bin endeks görülebilir. Yani bir yıldan az bir sürede.

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BİREYSEL PAY SENEDİ YATIRIMCILARINA UYARI

Ama işin özetinde bu ralli yabancılara hitap ediyor. Nedeni ülke risk priminin gerilemesi. Endeks 30 ağırlığında bulunmak lazım. Banka, holding ve sigorta… Endeks 30’un ilk 10 kağıdına bakmak lazım. 30 dışındaki endeks ve hisse senedi tarafında bu olası 14 bin ve 20 bin hedef potansiyellerine giderken bireysel yatırımcıların biraz sistem dışında kalması olabilir. Sanki endeks 14 binlere yaklaşınca bireysel yatırımcı da bu kırılmayı anlayıp, endeks 30 büyük kâğıtlarına dahil olacak.”


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