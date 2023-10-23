Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi için hedef yükselttiler! 1 yıl içinde 11.000 puan beklentisi: Türk Lirası’nda 10 yıl sonra ilk kez…

Yatırımcıların halka arzlarla birlikte borsaya olan ilgisi rekor seviyelere ulaşırken, bir yıllık hedeflere de güncelleme geldi. Ata Yatırım tarafından ortaya konulan Ekim 2023 Strateji Raporu’nda, BIST-100 için önümüzdeki 1 yıllık beklentiler yüzde 40’lık artışla yukarı yönlü olarak yeniden revize edildi. Buna göre Borsa İstanbul’da 8400 puanlık beklenti önümüzdeki yıl için 11.000 puan seviyelerine yükseldi.

Raporda, Türkiye'nin rasyonel ekonomi politikalarına dönüşünün 2024 yılında somut sonuçlarını vermeye başlayacağına ve bu politikaların ekonomik istikrarı artırarak büyümeye pozitif katkı sağlayacağına dikkat çekildi. Ayrıca para politikasının rasyonelleşmesi ile Türk Lirası’nın 10 yıl sonra ilk defa reel bazda değer kazanabileceği ifade edildi.

“TÜRK LİRASI’NA OLAN GÜVEN KADEMELİ OLARAK GERİ GELECEK”

Yeni ekonomi ekibinin ve eylem planının, yabancı yatırımcıların Türkiye'yi yeniden değerlendirmesi konusunda güven getirdiğine değinen Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Seçimlerin ardından rasyonel ekonomi politikalarının benimsenmesi, Türkiye'nin oyun planına sadık kalması halinde sürdürülemez makro dengesizlikleri istikrara kavuşturmasına dair güveni artırdı. Yıllar içinde ilk olumlu hamle olarak, CDS seviyelerinde düşüş gerçekleşti ve 3 derecelendirme kuruluşu tarafından kredi notu görünümü nötr seviyesine yükseltildi. Yeni eylem planındaki hedeflerin gerçekleşmesi halinde hem yerli hem de yabancı yatırımcıların Türk Lirası’na olan güvenini kademeli olarak yeniden geri getireceğine inanıyoruz. Tüm ekonomik göstergeler, artan faiz oranları ortamına rağmen yurt içi tüketimin 2023'te dirençli kaldığını gösteriyor. Türkiye'nin GSYH'sinin 2023'te yüzde 3.8 büyüyeceğini, 2024'te ise yüzde 2.9'a yavaşlayacağını tahmin ediyoruz” diye değerlendirmede bulundu.

BANKALARDAN YÜZDE 26.6’LIK NET KAR ARTIŞI BEKLENTİSİ

Hikâyesi ve güçlü bilançosu olan şirketleri tercih ettiklerini belirten Cemal Demirtaş, “Önümüzdeki 12 aylık dönemde Türk hisse senetleri için ana temamız, enflasyonist ortamda güçlü ihracat potansiyelinin yanı sıra iç pazarda güçlü konuma sahip şirketler olacaktır. Ayrıca Türk hisse senetleri evreninde belirli hikâyeleri ve rekabet avantajları olan şirketlere yöneliyoruz. Daha çok bilançosu güçlü, nakit akışı olan ve küresel yavaşlamaya karşı dirençli şirketlere odaklanıyoruz. 2023 için takibimizde olan banka dışı şirketler ve holdingler için yüzde yüzde 23,3 ve yüzde 13,4 net kâr büyümesi beklerken, bankalar için yüzde 22,2 net kâr büyümesi öngörmekteyiz. 2024 için ise takibimizde olan banka dışı şirketler ve holdingler için yüzde 39.2 ve yüzde 11.5 net kâr büyümesi beklerken, bankalar için yüzde 26.6 net kâr artışı öngörüyoruz” dedi.







